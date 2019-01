Krásné gesto od Ritticha! Bratra autistu dojal setkáním s maskotem | iSport.cz

Harvey the Hound, maskot Calgary Flames, je populární nejenom v kanadské metropoli, ale i u fandů, kteří sledují zápasy jen v televizi. Mezi ně se řadí i Tomáš Rittich, bratr brankáře Davida, který "plamenům" poctivě fandí z domova vzdáleného více něz osm tisíc kilometrů od arény Scotiabank Saddledome.

"Když doma koukají na moje zápasy, Tomáš vždycky hledá Harveyho. Úplně ho miluje," usmíval se David Rittich v rozhovoru pro klubový web. "Chtěl jsem mu dopřát nějaký moment, na který nezapomene, tak jsme mu naplánovali překvapení."

Vzpomínky na tuhle chvíli Tomášovi jistě zůstanou navždy. Jen, co vkročil po boku bratra do šatny Flames, uvítal ho sám Harvey the Hound. Tomášovi se okamžitě na tváři rozzářil úsměv a maskotovi i bratrovi věnoval vřelé objetí.

"Mít Tomáše tady a vidět každý den, jak se usmívá, je pro mě to nejlepší. Mám ho moc rád," zářil gólman David, starší z obou bratří. "Všechno, co dělám, je pro něj. Chci, aby na mě byl hrdý. On takovou šanci nemá, tak makám za nás oba," sdělil brankář, který v aktuální sezoně nasbíral 28 startů za Flames s průměrem 2,5 inkasovaných branek na zápas.

"Rodina je ta nejdůležitější věc ze všech," pokračoval David. "Naši rodiče tvrdě pracovali pro nás oba. Bylo to pro nás všechny těžké, ale spojilo nás to. Tomáš je moje inspirace," řekl gólman, který si s bratrem snaží alespoň jednou denně volat i přes osmihodinový časový posun.

Teď ho podruhé mohl uvítat na zámořském zápase, poprvé jej mladší bráška navšítivil ještě v době, kdy David chytal za farmu Stockton Heat. "Vždycky mě popichuje a je v tom docela dobrý. Ani nevím, kde se to naučil," usmíval se bývalý brankář Mladé Boleslavi. "Hovory s ním jsou nejlepší část mého dne. Jsem hrdý na to, jak vyrostl, bojuje a zvládá všechny svoje výzvy. Chodí do školy, chodí si sám nakoupit, je z něj nezávislý chlap. Vzhlížím k němu víc, než ke komukoli jinému," prohlásil Rittich hrdě.