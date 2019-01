Chvála velkému zadku! Je to výhoda a pomoc, reaguje Jágr na Hertla | iSport.cz

Pozadí hokejové legendy se pro kanonýra Sharks stalo inspirací, dnes je to účinný pracovní nástroj 25letého útočníka, jedna z jeho největších zbraní, díky níž rozhrnuje soupeřův defenzivní val. „Je to můj největší hokejový dar. Asi nejlepší na světě v tom byl Jarda Jágr. Aspoň ten zadek mám jako on,“ líčil Hertl rozverně ve svém pondělním komentáři pro Sport.

Český střelec San Jose si pochvaluje, jak mu velký zadek pomáhá ve hře. Stejně jste to měl i vy. V čem přesně tkví kouzlo objemných hýždí?

„Zkusím ti to vysvětlit tak, aby to bylo srozumitelné i pro čtenáře, kteří hokej nehrají. Faktem je, že na silném zadku jsem měl založenou celou kariéru, celý hokejový život. Byl to detail, který ale zařídil velké věci. Zvlášť u mantinelu výborná pomoc. Zadkem totiž získáváte stabilitu. Stabilitu směrem dozadu, abyste ustál souboj a neplácl sebou na záda, ustál soupeřův náraz, jinak směrem dopředu vám od pádu pomáhá natažená hůl. Kdo má silný zadek, dokáže dělat dřepy na patách, aniž by je musel zvedat. Což se na led přenáší tak, že díky silnému zadku můžete svoje tělo vychýlit do záklonu až o patnáct centimetrů. A to už je dost dobrá vzdálenost k tomu, aby vám obránce nemohl puk vypíchnout. A to ani nataženou holí drženou v jedné ruce. Tím eliminujete jeho výhodu.“

Že jde o zásadní detail, potvrdí i Tomáš, jenž si nedávno lebedil, jak proti Pittsburghu zadkem odstavil i téměř dvoumetrového Malkina.

„Ono se to nezdá, ale výhod velkého zadku je celá řada. Nejprve dokážete ustát první kontakt se soupeřem. Já miloval, když do mě někdo zajel s úmyslem mě sundat.