Může se Philadelphia zbavit Voráčka? Nedotknutelný je jen kapitán, říká GM | iSport.cz

Postup do play off není pro klub rozhodně nemožný, času je dost a po Utkání hvězd se vždycky najde nějaký tým, který dokáže překvapit. Ale pokud to mají být Flyers, bude to pořádná fuška a tahle parta musí začít skutečně šlapat.

„Teď bychom vážně potřebovali nějakou pořádnou vítěznou sérii," řekl Fletcher pro web philly.com. „Před pauzou nám to šlo skvěle a vyhráváme. Teď máme před sebou šest utkání z osmi na domácím ledě a potřebujeme z nich urvat co nejvíc bodů," řekl ještě před vítězným pondělním duelem proti Jets.

Když pomineme zmatky v bráně, kde Flyers v tomto ročníku vystřídali už neuvěřitelných sedm gólmanů, je soupiska klubu podle jmen hodně slušná. Jenže Fletcher to pojmenoval dobře. Podle jeho slov jsou v klubu dobří hráči, ale Flyers jsou špatným týmem.

„Teď se nám sice trochu zvedla hra ve vlastním oslabení, ale ty přesilovky... Asi to bude znít pitomě, ale jsou přímo historicky nešťastné. Dokážeme si vytvořit až neskutečné množství šancí, které pak nedokážeme proměnit. Fakt nemáme štěstí," zoufal si Fletcher a statistiky ho podpořily. Horší než Flyers už je v NHL jen Montreal.

Pokud chce tedy vedení mužstva sahnout ke změnám, teď je ta ideální chvíle. Přestupová uzávěrka je v pondělí 25. února a dá se čekat, že do té doby se v klubu něco udá. Fletcher přiznal, že se o výměnách bavil s každým generálním manažerem v lize. Chce tým vylepšit, ať už teď, nebo až v létě.

„Máme tu hodně opravdu dobrých hráčů, ale neodmítl bych dobrou protihodnotu snad za nikoho kromě Claude Girouxe," jmenoval kapitána klubu a někdejšího oblíbeného parťáka Jaromíra Jágra, který má navíc ve smlouvě klauzuli o nevyměnitelnosti. „Je jedním z nejlepších hráčů klubové historie, nedávalo by smysl ho žádat, aby se klauzule zbavil," dodal.

Nejskloňovanějším jménem je tedy to Waynea Simmondse, bývalého útočníka extraligového Liberce. Tomu končí šestiletý kontrakt na 23,8 milionu dolarů a je třeba se rozhodnout, jak s třicetiletým silovým útočníkem naložit dál. Jestli s ním chtějí Flyers spojit svou budoucnost se teprve uvidí.

No a jak jsou na tom čeští hokejisté? Jméno Radko Gudase bylo zaslechnuto ve spojitosti s možným zájmem Toronta, ale kanadský klub v pondělí získal Jakea Muzzina z Los Angeles, takže tato situace padá.

Odchod Michala Neuvirtha, kterému po sezoně končí smlouva, vypadá s pohledem na jeho zdravotní kartu celkem nemožně, takže zůstává jméno největší - Jakub Voráček.

I tady se ale možnost odchodu rovná téměř nule. Český útočník má smlouvu až do roku 2024 a její cap hit činí 8,25 milionu dolarů. Takový trejd už by byl pořádným blockbusterem. Ale když nevyjde sezona a bude třeba udělat opravdický řez?

To se pak může stát cokoliv.