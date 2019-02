Jdou po něm! Pastrňák je z celé NHL nejfaulovanější. Čím to je? | iSport.cz

Zámoří žilo v neděli Super Bowlem, ale to neznamená, že se v ostatních sportech nic nedělo. Ve stínu New England Patriots zůstal povedený výkon Boston Bruins, kteří dokázali po čtrnácti porážkách konečně porazit Washington Capitals. Pastrňák pomohl k výhře 1:0 nahrávkou, ale vyfaulovat se nenechal. I když je zvyklý.

Soupeři po něm jdou a podle dat je vidět, že nejčastěji jim uniká díky svému hbitému bruslení. Osmkrát byl například v tomto ročníku podražen a vede v této statistice o dvě podražení nad Jackem Eichelem z Buffala. Pastrňák patří mezi nejlepší také v množství zahákování.

To všechno pak celkově vede k vynikající sezoně, která by mohla být nejlepším bodovým výkonem hráče Bruins ze posledních 16 sezon! Český útočník je v tuto chvíli rozjetý na 97 bodů (47+50) a více jich v barvách Bostonu naposledy zvládl v ročníku 2002/03 Joe Thornton. Současný forvard San Jose to dotáhl na cifru 101.

Pastrňák už se v tuto chvíli dotáhl na jednu slušnou metu, třicet gólů dal hráč Bostonu naposledy takhle rychle před 23 lety, a byl jím legendární Cam Neely, jenž je v tuto chvíli prezidentem klubu. Za tak vysoký počet vděčí z poloviny právě hře v početní výhodě.

Na to, aby sbíral fauly, se podle svých slov vůbec nesoustředí. Že se na něm sok vyřadí ze hry považuje ze vedlejší produkt své hry. „Snažím se být aktivní, nevím popravdě čím to je," řekl pro Boston Herald útočník s číslem 88.

Poslední ukázka jeho činnosti v praxi byla ve čtvrtek. V čase 01:47 se na něm vyfauloval Claude Giroux z Philadelphie a v čase 03:05 už hvězda Bostonu otevřela skóre.

Jedním z nahrávajících byl v tu chvíli také oblíbený spoluhráč a kamarád Brad Marchand. Společně s nimi je v lajně ještě srdce týmu Patrice Bergeron, a tihle tři se v sezoně podíleli zhruba na 40% všech gólů Bostonu.

A protože Boston má kromě těcho tří na góly už jen Jakea DeBruska s Davidem Krejčím, je třeba, aby elitní formace fungovala, zajišťovala pořádnou porci branek, dávala každý večer šanci vyhrát a bavila diváky.

Pastrňák teď navíc nabízí všem ostatním svůj recept. „Musíte se hýbat, stále být v pohybu. Těžko si vykoledujete trest, když stojíte na místě," říká,

A zatím mu to klape.