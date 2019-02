Nejsi připravený, nehraješ! Útočník byl na ledě 24 vteřin a kouč ho posadil | iSport.cz

Tortorella není tím typem člověka, kterého by dobře snášely slabší povahy. Řídí se spíš stylem ´co na srdci, to na jazyku´, a je cítit, že u srdce ho občas pořádně píchá. Například ve čtvrtek to pocítil Duclair, kterému stačila jedna chyba a v zápase proti Jets dohrál.

Třiadvacetiletý útočník při svém prvním střídání nedokázal vyhozený kotouč prodloužit z pásma ven a domácí obratem otevřeli skóre. A přesně tahle maličkost znamenala pro kanadské levé křídlo konec v utkání. Zbytek ho strávil jenom na střídačce a jeho ice-time tak po zápase činil pouhých 24 vteřin.

„Dneska jsem se o tom ještě bavil na mítinku s celým týmem. Pokud někdo není připraven hrát, tak hrát prostě nebude," řekl rázně po zápase na Duclairovu adresu vítěz Stanley Cupu s Tampou Bay z roku 2004.

Pořádně ostrý byl šedesátiletý vůdce střídačky Blue Jackets i během dalších otázek. Svůj tým po těsné prohře 3:4 pochválil za poctivě odvedený výkon, to se ještě celkem rozpovídal, ale pak následovala série krátkých odpovědí. Bylo vidět, že se mu moc mluvit nechce.

Přitom Columbus po druhé třetině vedl 3:2, jenže po sérii herních nedorozumění rozhodl Winnipeg o vítězství pouhých 74 vteřin. „K tomuhle vám nic neřeknu," kroutil rázně hlavou a přidal takový výraz, že už se žádný z novinářů neodvážil otázku nakousnout znovu.

Pro Tortorellův tým to v tu chvíli byla čtvrtá porážka za sebou a těžko se horkokrevnému trenérovi divit, že vypěnil. Moc přívětivý navíc nebyl ani o dva dny dříve, když Blue Jackets na domácím ledě prohráli 4:5 s Buffalem.

„Byli jsme otřesní," postěžoval si, ale žurnalisty ještě zajímalo, jestli si trenér myslí, že to podobně vidí i hráči. „To doufám, jinak dostanou pořádně nakopáno," spustil.

Co bylo potřeba zlepšit? Prý naprosto všechno. Hlavně přestat hrát tak bezkrevně a pořádně se resetovat. No úplně to nevyšlo. Po Buffalu přišla zmiňovaná prohra s Winnipegem a v sobotu ještě se St.Louis.

Hráčům Blue Jackets se teď asi moc dobře na tréninky nechodí...