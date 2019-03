Největší řežba sezony? Mladík se serval s veteránem, pak mu poděkoval | iSport.cz

Každá bitka má svá pravidla, a v hokeji tomu není jinak. I když boxerské kratochvíle v NHL ustupují, pořád se v lize najdou hráči, kteří umí shodit rukavice a dál uctívají bitkařský kodex.

Třicetiletý Lucic působí v NHL už dvanáctou sezonu, vyhrál Stanley Cup, pětkrát dokázal pokořit padesátibodovou hranici a v dobách, když se ještě hrával silový hokej, byl jedním z nejobávanějších mužů soutěže. Oponenty drtil devastujícími hity a nebál se zajít i za hranu. Kdo ho naštval, ten to schytal. Pravidla nepravidla.

Na druhou stranu o pět let mladší nováček Gabriel do nejlepší ligy světa nakoukl teprve v ročníku 2015/16, a to jen na tři zápasy v barvách Minnesota Wild. Útočné kvality Lucice rozhodně nemá, ale má silácké ambice. Už tehdy se ve dvou ze tří zápasů porval.

VIDEO: Dlouhá rvačka Lucice s Gabrielem

Wild jeho služby ani v dalších sezonách moc nevyužívali, a tak pravé křídlo v červenci 2018 raději dobrovolně odešlo za dvoucestným kontraktem do New Jersey. Tam už Gabriel odehrál osmnáct utkání a zapsal dva góly a dvě nahrávky. A protože klub trápí zranění a do play off se letos nechystá, tak zelenáč na soupisce zůstává. Aby občas pobavil diváky.

Tím, že vyzval Lucice, si pomalu zařídil rváčskou maturitu. Pustit se do veterána s takovou pozicí totiž není jen tak. Forvard Oilers mohl klidně odmítnout, má na to právo. Žádný mladíček si na něm totiž nemusí dělat jméno. Ale ostřílený mazák se nedal pobízet a svolil.

Výsledkem byla bitka, po které se z ochozů ozývalo dunivé "Luuuuu" na počest Lucice. Oba dva ranaři si ale vedli stejně zdatně a bitka skončila hodně slušnou remízou.

Kamery pak ještě zachytily Gabriela na trestné lavici, kterak děkuje svému soupeři za šanci, kterou mu dal.

To je respekt v praxi.

@Jason_Strudwick @JasonGregor You could read Kurtis Gabriel’s lips sitting in the box after the fight, “Hey Lucic! Thanks.”#classy pic.twitter.com/3CExRVSFNG — Charles R Taylor (@taylormadegirls) 14. března 2019