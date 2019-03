Voráček zničil tvrďáka, Islanders si ho chtěli podat: Dojdu si pro tebe | iSport.cz

Flyers měli bez Voráčka padesátiprocentní úspěšnost, nejprve proti Islanders minulou neděli vyhráli 4:1, ale pak proti úřadujícím šampionům z Washingtonu padli v poměru 3:5. Klub bojuje o play off a návrat veterána do sestavy tak byl očekávaný. A povedený.

I díky jeho dvěma akcím vedla Philadelphia po dvou třetinách už 5:1, ale domácí nejvíc naštval moment ze 46. minuty. Český útočník čekal na puk u mantinelu a cítil na zádech rozjetého Boychuka, mistra ostrých hitů, který se na něj řítil. Jenže Voráček se zpevnil a obránce trefil jeho vytažené rameno a lehl.

„Snažil jsem se chránit. Abych byl ale upřímný, puk byl o trochu dál, než jsem čekal. Myslel jsem si, že je blíž," řekl Voráček.

Tahle pecka musela vítěze Stanley Cupu s Bostonem z roku 2011 opravdu bolet. Pětatřicetiletý Kanaďan totiž něco vydrží a rozhodně se neválí po ledě když nemusí. Na Voráčka se okamžitě vrhl Josh Bailey, ale podstatně menší domácí hvězda hned poznala, že tohohle vousáče jen tak nepřetlačí.

VIDEO: Střet Voráčka s Boychukem

Voráček mezitím dostal pětiminutový trest za nedovolené bránění a zamířil s bolestivou grimasou na trestnou lavici. Boychuk se pak za pomoci spoluhráčů zvedl a putoval do šatny. Svého soka si ale na trestné lavici našel a začal na něj ukazovat. „Najdu si tě," jako kdyby vzkazoval a hala šílela.

Prvním, kdo si ale hvězdu Flyers našel, byl obránce Scott Mayfield, který po něm skočil vlastně hned poté, co Voráček vyjel z trestné lavice. Sudí ale rvačce zabránili a bekovo počínání ocenili dvacnácti trestnými minutami.

Následně se ještě do šarvátky s Voráčkem zhruba o minutu později zapletl finský provokatér Leo Komarov a dvojička putovala na trestnou lavici s tresty za hrubost. A do Islanders se pustili na Twitteru. „Zdá se, že Islanders chtějí být aspoň v nějaké statistice lepší, tak sbírají trestné minuty. To je odvážná strategie," je napsáno na stránce Philadelphie.

To už bylo co se týče násilí všechno. Následovalo kárání ze strany trenéra Barryho Trotze? Spíš naopak.

„Líbilo se mi, že se kluci Johnnyho zastali. To od správného týmu potřebujete, nemám s tím problém," vykládal po zápase novinářům, ale zároveň si postěžoval na reakci sudích. „Dostal za to 5 minut a byl to zákrok na hlavu se zraněním. Chtěl jsem vědět, proč Voráčka nevyloučili úplně, podle pravidel by to tak mělo být. Nicméně mi bylo řečeno, že nemusí, když si myslí, že kontakt byl nešťastný," pokračoval ve vysvětlování pro klubovou televizi.

Jinak jsou na tom Islanders stále výrazně lépe, i když je Flyers během týdne obrali o čtyři body. New York je druhý v Metropolitní divizi s 85 body, zatímco Philadelphia ztrácí na poslední postupové místo pět bodů.

VIDEO: Sestřih utkání NY Islanders - Philadelphia