Jako Tampa! TOP výbuchy v 1. kole NHL: kocovina Detroitu i hrdina Quick | iSport.cz

Totální výbuch! I tak se dá nazvat konec Tampy Bay v prvním kole play off NHL proti Columbusu. Suverén základní části se stal prvním vítězem Presidents Trophy, který na úvod Stanley Cupu vyletěl v nejkratším možném čase, ve čtyřech zápasech. Lightning se zařadily do výčtu nejpřekvapivějších konců favorita. Naposledy se něco podobného stalo před sedmi lety, když Jonathan Quick zavřel branku v sérii proti Vancouveru. Ve výčtu nechybí ani kocovina Detroitu, řádění Wayna Gretzkého proti Montrealu i malé přispění Dominika Haška.

Konec Tampy Bay v letošním Stanley Cupu se zařadil mezi největší překvapení v historii úvodního kola play off NHL • FOTO: Profimedia.cz

Sezonu předtím byli Canucks jeden zápas od vítězství ve Stanley Cupu, ve finále však padli s Bostonem 3:4. V sezoně 2011/12 obhájili Presidents Trophy, o 16 bodů horší Kings jim však v play off ukradli oba úvodní zápasy ve Vancouveru a šli do trháku. Hrdinou série se stal brankář Jonathan Quick. Ve druhém utkání pochytal 46 ze 48 střel, ve třetím na ledě Los Angeles všech 41, vítězství 1:0 vystřelil Dustin Brown. Canucks vypadli v pěti zápasech, Kings nakonec získali Pohár.

1981: Montreal (3.) - Edmonton (14.) 0:3

V roce 1981 neměla NHL ještě tak komplikovaný a někdy nespravedlivý systém jako dnes. Z 20 týmů do play off postupovalo 16, nasazovány byly proti sobě podle celkového pořadí. Oilers nejlepší léta čekala, v Montrealu končila dynastie, jež vyhrála na konci 70. let čtyřikrát za sebou Stanley Cup. Rychlonozí Oilers favorita s hvězdami jako Guy Lafleur, Larry Robinson a Steve Shutt smetli ve třech zápasech se skóre 15:6. Tehdy 20letý Gretzky si připsal 10 bodů (3+7).