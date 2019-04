Hertl vytvořil historii NHL. Proto hraju hokej, zářil a vtipkoval do televize | iSport.cz

Hertl si přinesl do play off fazonu, po životní základní části, kde si vytvořil zámořská maxima skrz branky i asistence (35+39 v 77 zápasech) zatížil konto loňských finalistů Stanley Cupu už pěti góly. Minulé střetnutí a výhru 5:2 zrežíroval dvěma zásahy, teď přidal ten vítězný.

A jak hned informovali "archiváři" NHL: stal se tak prvním hráčem v ligové historii, který rozsekl utkání gólem ve vlastním oslabení ve druhé nastavené dvacetiminutovce. Před ním rozhodlo zápas v početní nevýhodě jen osm hráčů a vždy už v prvním prodloužení.

Tomas Hertl of the @SanJoseSharks is the first player in NHL history to score a shorthanded winner in a game that required multiple overtimes. #NHLStats #StanleyCup pic.twitter.com/WuIqPDqRg5 — NHL Public Relations (@PR_NHL) April 22, 2019

"Je to paráda, cítím se úžasně, je to pro nás obrovské vítězství. Ale chci poděkovat především našemu brankáři Martinu Jonesovi, měl 58 zákroků, nejvíc v klubové historii. Jen díky němu jsme ještě naživu," zářil po utkání český útočník, kterému bude líbat ruce především spoluhráč Barclay Goodrow.

Kanadský centr byl tím provinilcem, který v 91. minutě za sekání putoval na trestnou a dostal svůj tým pod gilotinu. Hvězdný bek Sharks Erik Karlsson nervózně pucoval na střídačce hledí své přilby tušíc, že to budou perné chvíle, možná poslední dvě minuty v sezoně. Místo inkasované branky a následného balení na dovolenou ale po 30 vteřinách vybuchl gejzír radosti. Hertl přebral puk od Marca-Edouarda Vlasice a střelou zápěstím načapal Fleuryho v nedbalkách.

VIDEO: Podívejte se na vítězný gól Tomáše Hertla z druhého prodloužení

"Když jsem dostal puk, byl jsem už unavený, myslel jsem, zda ho jen nenahodím do pásma. Viděl jsem ale ve Fleuryho postoji mezírku, tak jsem zkusil vystřelit. Byla to trošku náhoda, nevím přesně, kudy mu to propadlo, možná kotouč lehce přizvedla hůl obránce Theodora. Ale vteřiny potom gólu byly úžasné, vyhráli jsme velký zápas a získali možnost si ještě zahrát na domácím ledu. Musíme to dokončit, bude to velmi těžká práce, ale proto hrajeme hokej, přesně pro takováto utkání," řekl Hertl, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu podruhé za sebou, a ještě pokračoval.

Vyhrát a postoupit, nebo zemřít!

"Nemůže být nic lepšího než sedmý zápas, moc se na něj těším," dodal rodák z Prahy a ještě si zavtipkoval do televize. Komentátoři stanice NBC California mu sdělili, že moc rádi s ním dělají po utkáních interview, protože to znamená, že na ledě odvedl báječnou práci. Hned se také otázali, zda se na něco takového mohou těšit i v úterý.

"Miluju to, takže kdykoliv bude chtít chlapci," rozesmál se český útočník.

VIDEO: Podívejte se na pozápasové hodnocení Tomáše Hertla

“That’s why you play hockey- for these games. There’s nothing better than a playoff Game 7.” @TomasHertl48 pic.twitter.com/VQkZsMyYD0 — x - San Jose Sharks (@SanJoseSharks) April 22, 2019

"Byl to dobrý zápas, kluci zaslouží obrovský kredit, ubránili v zápase spoustu oslabení," vyjádřil se k utkání také gólman Martin Jones, kterých byl v předchozích pěti zápasech dvakrát střídán. V noci byl ale fenomenální, Vegas díky němu nezúročilo velkou střeleckou převahu 59:29.

Zápas číslo 7 se odehraje v SAP center v San Jose v úterý v noci a pro Vegas půjde o první eliminační duel v jeho krátké historii. "Líbí se mi, jaký herní projev máme. Odpočineme si, odletíme do San Jose a budeme bojovat, věřím, že to zvládneme. Je to vyhrát a postoupit, nebo zemřít, nic mezi tím," zůstal pozitivní kouč Golden Knights Gerard Gallant.

"Je před námi ještě strašně práce, ale přiznávám, teď ty pocity jsou úžasné. Za stavu 1:3 na utkání už se s námi moc nepočítalo, teď si to užíváme," zakončil povídání kapitán Sharks Joe Pavelski.