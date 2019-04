Hertl exkluzivně: O šíleném obratu, výbuchu emocí i kapitánovi v krvi | iSport.cz

Už jste to stihl prodýchat?

„Vůbec, pořád to se mnou šije. (smích) S klukama v šatně jsme se shodli, že ty emoce a radost byly větší, než když jsme před třemi lety postoupili do finále Stanley Cupu. To, co se nám povedlo, je neuvěřitelné. Byli jsme na hraně vyřazení, sérii jsme ale dotáhli do sedmého zápasu, kde jsme předvedli neuvěřitelný obrat.“

Jak vám bylo, když jste na startu třetí třetiny potřetí inkasovali?

„Strašný. Stav 0:3? To už máte v hlavě myšlenky, že je prostě konec, že tohle otočit není možné. Ale stalo se. Dostali jsme pětiminutovou přesilovku, kterou jsme využili maximálně, dali jsme v ní čtyři góly a celý zápas zvrátili.“

VIDEO: Takhle Hertl snižoval na 2:3

K tomu se dostanu, nejdřív mě ale zajímá, jestli jste viděl zákrok Codyho Eakina na spoluhráče Joea Pavelskiho. Za mě extrémně přísné vyloučení. Co myslíte vy?

„Já nevím, pořádně jsem to neviděl. Nestudoval jsem to, nebyl čas. Nechci se pouštět do hodnocení, jestli jo nebo ne. Byl to pro mě ale strašný moment. Vidět v kaluži krve svého kapitána, nejlepšího hráče, jak tam leží a nehýbe se… hrůza. Řekli jsme si, že ho prostě musíme pomstít.“

A povedlo se to tedy báječně. Z 0:3 jste během čtyř minut otočili na 4:3.

„To jsem v životě nezažil. Celou sérii jsme měli přesilovky vyloženě tragické a pak se nám v sedmém utkání povede taková věc… Nemohli jsme se proti nim prosadit. Najednou jsme ale dali rychle jeden, pak mě krásně našel Erik Karlsson. Lehce jsem to tečoval a padlo to tam. Konečně jsme začali střílet. Motivace