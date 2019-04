Flames před těžkým rozhodnutím. Vsadí definitivně na Ritticha? | iSport.cz

Calgary mělo v této sezoně k dispozici gólmany, kteří měli být úspěšní v aktuálním ročníku NHL. Po triumfu v západní konferenci se zdálo, že vše funguje tak, jak má. Jenomže pak přišlo play off a z bojů o Stanley Cup vítěz západu rychle vypadl, když ho vyprovodilo Colorado 4:1 na zápasy. Brankáři však podle všeho nebyli důvodem pro předčasné ukončení ve vyřazovacích bojích.

O něčem podobném však nechce slyšet Mike Smith. Sedmatřicetiletý veterán, který odchytal všech pět duelů v play off a v základní části se pravidelně střídal s Davidem Rittichem v brance, míří na trh s volnými hráči. A důvod? Podle kanadského serveru globalnews si totiž občas nesedl ve dvojici s českým brankářem.

Zkraje sezony tak dostával více příležitostí Rittich, který se své šance ujal a ve své druhé sezoně za mořem se zařadil mezi opory Calgary. Zvláště poté, kdy měl Rittich povedený úsek sezony, ve kterém vychytal 11 výher z 13 zápasů a vysloužil si v Kanadě přezdívku „Big Save Dave“!

V základní části NHL odchytal 41 utkání s bilancí 27-9-5 a jeho úspěšnost zákroků činila 91,1 % a s průměrem 2,61 inkasované branky na zápas zatímco jeho kanadský konkurent byl na tom ve všech uvedených statistikách přeci jen hůře (23-16-2, 89,8% a 2.72). „Abych byl upřímný, nejspíš jsem nechytal tak dobře, jak bych měl. Pravděpodobně jsem to nesl hůř, než jsem potřeboval, a to pravděpodobně ovlivnilo mé výkony ze začátku sezóny,“ dumal kanadský brankář.

Smith se tedy ujal brankoviště a to tak dokonale, že šel do vyřazovacích bojů jako jednička. Výrazně mu pomohlo i zranění Ritticha. „Myslím, že od All-star game jsem měl nejlepší formu, podával jsem nejkonzistentnější výkony do konce základní části,“ prohlásil Smith. Kanadský veterán zneškodnil v pěti zápasech Stanley Cupu celkem 188 střel Colorada a v Calgary se halou neslo jeho jméno. „Věděl jsem, že budeme v play off a chtěl jsem hrát můj nejlepší hokej v nejdůležitějším časovém období roku a měl jsem pocit, že jsem tak udělal,“ řekl Smith.

I přes solidní výkony v brance se ale zřejmě Smith s brankovištěm v Calgary hodlá rozloučit. Jedním z důvodů je i jeho plat ve výši 5,6 milionu dolarů v jeho stávající smlouvě, jež si s sebou přinesl z Arizony před dvěma lety a která mu letos končí. Rittichovi naopak vyprší jeho nováčkovský kontrakt v hodnotě 800 tisíc dolarů a dá se očekávat, že si do další sezony výrazně polepší.

Že s ním počítají v Calgary, dal najevo i generální manažer Calgary Brad Treliving. „Hodně věřím v Davida. Otázku ohledně gólmanů budeme ještě řešit, ale David je, myslím, opravdu dobrý mladý brankář v této lize,“ poukázal Treliving, který naopak už nevěří ve Smithovo setrvání u Plamenů vzhledem k jeho vysokému platu.

Rittichovými konkurenty v nadcházející sezoně v Calgary by tak měl být trojlístek americko-ruský Jon Gillies (25, Tyler Parsons (21) a ještě nedávno na jeden rok podepsaný Arťjom Zagidulin. Největší šance se však dávají českému gólmanovi, který se kvůli zranění vzdal účasti na nadcházejícím mistrovství světa v Bratislavě.

Českému gólmanovi věří i trenér Calgary Bill Peters, podle kterého má Rittich to, aby udělal, co je zapotřebí a aby se za určitých podmínek stal jasnou jedničkou v NHL na plný úvazek. „Myslím, že má schopnost, aby tak učinil, ale dokud se tak nestane, tak ho budou všichni zpochybňovat,“ podotkl kouč Flames.

Podle Peterse musí Rittich do budoucna zlepšit věci mimo hokejové dění, jako je schopnost starat se o sebe, zlepšit životosprávu a další věci, které souvisí s tím, aby se v dohlednu stal jasnou jedničkou v týmu NHL a třeba právě v Calgary.