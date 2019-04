Mrázkovi ustřelili masku, pak házel vítěznou rybu. Frustrace, řekl Ovečkin | iSport.cz

„Naprosto neskutečný zážitek, díky všem fanouškům, kteří v nás věřili,“ napsal pár minut po konci superdramatického zápasu na svůj Twitter obránce Canes Calvin de Haan. Postup jeho týmu čekal málokdo, Carolina ztratila v sérii první dva duely, pak prohrával 2:3 na zápasy, v sedmém zápase doháněla rychlé manko dvou gólů. Ale nakonec roztočila vítězný hurikán.

"Zasloužili jsme si to, byli jsme v obou prodlouženích lepší. Je to asi moje vůbec první výhra ve Washingtonu v mé zámořské kariéře, takže o to je to sladší. Navíc předchozích šest letošních utkání jsme tady s Carolinou ztratili, mám opravdu velkou radost," jásal po zápase Mrázek, který po vítězné trefě vysprintoval z branky a hodil před chumlem spoluhráčů vítěznou rybičku. Neplánovanou...

"Jel jsem slavit a trošku jsem zakopnul, takže to vypadalo jako ryba. Byl jsem tak unavený, že se mi nechtělo ani vstávat," přiblížil euforické momenty Mrázek, pro kterého šlo o první vychytanou vítěznou sérii v play off NHL v kariéře. A byla to pořádná fuška, utkání se natáhlo na 92 minut, rodákovi z Ostravy v prodloužení spadla maska po bombě Alexandra Ovečkina, krajan Jakub Vrána trefil dokonce tyč.

VIDEO: Podívejte se na bombu Alexandra Ovečkina do masky Petra Mrázka

Ale pak to přišlo! Kapitán Caroliny Justin Williams narýsoval přihrávku na Brocka McGinna a ten puk šťouchl do sítě. Zkáza favoritů byla dokonána, do druhého kola Stanley Cupu senzačně postoupili všichni čtyři držitelé divokých karet do play off - Columbus vyřadil suveréna základní části Tampu Bay v nejkratší možné době, Colorado ukončilo v pěti zápasech sezonu vítězi Západní konference Calgary a Dallas postoupil přes Nashville.

Ale zpět k dvojičce, která vymyslela vítězný gól. Pro 37letého veterána Williamse byla tato asistence 15. bodem v devátém sedmém utkání v kariéře (bilance 8 výher, 1 porážka), nikdo z NHL nepobral v eliminačních řežbách více bodů. "McGinn makal celou sérii, jsme moc rád, že právě on je naším hrdinou. Dvě minuty před koncem třetí třetiny mě zachránil, když už puk byl za mnou," vrátil se ke kritické situaci z 58. minuty Mrázek, kdy kotouč skákal za jeho zády a McGinn ho obětavým tygřím skokem odklonil.

"Nejsem si jistý, zda měl puk dost energie, aby přešel brankovou čáru, ale určitě jsem to nechtěl riskovat. Prostě šlo o okamžitou reakci," smál se před novináři McGinn.

W O W 😱 pic.twitter.com/evaAJ5S3c0 — Carolina Hurricanes (@NHLCanes) April 25, 2019

Vrátili jsme Carolině respekt

"Je to těžké. První dvě třetiny jsme dominovali, měli jsme to dotáhnout. Ale byla to skvělá série, plná dramatických okamžiků. Bojovali jsme celou základní část i sedm zápasů v play off a jeden gól rozhodl, že jsme teď zklamaní a frustrovaní. Zvláště po tak skvělé sezoně, jakou jsme měli loni," přidal svůj postřeh k sérii Alexandr Ovečkin.

„Měli jsme rozhodnout mnohem dříve, šancí bylo hodně, prodloužení je vabank,“ litoval útočník Capitals Nicklas Bäckström, jehož slova podpořil i kouč Todd Reirden. „Dojeli jsme na produktivitu. Carolina byla nesmírně tvrdý soupeř, hráli hodně agresivně, chystali jsme se na to, ale stejně jsme pak byli překvapení. I proto máme po sezoně.“

"Nepolevovali jsme. I když jsme prohrávali o dvě branky, říkali jsme si, že nedopustíme, aby nám nasázeli další góly, jak se stalo v jiných zápasech. Trefili se naši klíčoví hráči, Petr opět vytáhl skvělý zákrok, když jsme to potřebovali. Tenhle postup je definitivní potvrzení, že se s námi musí počítat, vrátili jsme Carolině respekt a teď už to může dopadnout jakkoliv. Ve hře je osm týmů a my rozhodně nekončíme," uzavřel kapitán Caroliny Williams.

První zápas 2. kola Stanley Cupu mezi Carolinou a New York Islanders v noci z pátku na sobotu.

VIDEO: Podívejte se na sestřih sedmého zápasu mezi Washingtonem a Carolinou