Druhá nakládačka od Bostonu a otazníky. Půjde Mrázek na střídačku? | iSport.cz

Carolina patří mezi překvapení současného play off. Těch je sice v roce 2019 mnoho, ale Canes jsou skutečně mezi největšími. Tým, od kterého nikdo nic nečekal, dokázal vyřadit vládnouci šampiony z Washingtonu a následně spláchl tým New York Islanders (další překvapení) poměrem 4:0 na zápasy.

Jenže na Boston už nějak nezbývá síla, aspoň tak to vypadalo po nedělní tvrdé porážce 2:6. Hurricanes dokonce v zápase prohrávali 0:6... „Tohle asi budeme ještě muset trochu strávit,“ řekl po nakládačce pro NHL.com trenér Rod Brind´Amour.

Spokojenost se svým výkonem nepociťoval ani sedmadvacetiletý Mrázek, štval ho hlavně úvodní gól zápasu od obránce Matta Grzelcyka, který ho nakonec prostřelil dvakrát. S tímto pokusem by si normálně český gólman hladce poradil, ale tentokrát proklouzl a skončil za čarou. Hned na ledě bylo vidět, jak se na sebe maskovaný muž sám zlobí.

„Z toho jsem nadšený fakt nebyl, tuhle střelu jsem měl chytit,“ vykládal novinářům.

VIDEO: Tenhle gól si Mrázek vyčítal

Jeho slova potvrdil také Brind´Amour, který gólmana nechal celý zápas dochytat, i když se spekulovalo o tom, že po druhé třetině a čtyřech obdržených gólech by mohl zamířit na střídačku. „On sám ví, že tenhle gól nebyl dobrý,“ řekl kouč, který už pak jen sledoval, jak do klece Hurricanes padají další a další puky.

Z dorážky, z přečíslení, v přesilovkách... Klíčová formace Patrice Bergerona s Davidem Pastrňákem a Bradem Marchandem na křídlech přitom dohromady pobrala jen dvě nahrávky, jenže útoky Bostonu jsou skutečně vyrovnané. Trefil se i bek Connor Clifton (pro něj šlo o vůbec první gól v NHL), který se tak stal devatenáctým hokejistou týmu, jenž v této vyřazovací části skóroval a vyrovnal tak 31 let starý klubový rekord.

„Boston hrál dobře a nám to nesedlo. Navíc jsme ani moc nepomohli Mrázkovi,“ mračil se finský útočník Sebastian Aho, který nahrával na první branku Hurricanes v zápase.

Jednička hostí sice asi tušila, že utkání už se za stavu 0:4 po 40. minutách hry nepodaří zvrátit, Mrázek ale zároveň potvrdil, že vystřídat nechtěl. To on má zkrátka v povaze, nikdy nic nevzdávat, a to i za cenu zničení svých statistik.

„On je prostě bojovník,“ ví Brind´Amour, kterého teď čeká rozhodování, jestli se pokusit oživit tým výměnou gólmana, nebo jestli zůstat a doufat v opakování nedávné historie.

V prvním kole také Carolina prohrávala s Washingtonem 0:2 na zápasy a Mrázek v nich dostal sedm branek. Přesto naskočil do třetí bitvy a nakonec jich odchytal všech sedm a pomohl k postupu.

„Víme, co doma dokážeme, teď ze sebe jen tu porážku musíme setřást,“ řekl trenér.

Koho nasadí do třetí bitvy ale možná ještě neví ani on sám.

VIDEO: Sestřih utkání Boston - Carolina