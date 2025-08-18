Předplatné

Kadeřábek střílel, i když se mu smáli v Arménii. Důležitý dílek, ocenil expert

Pavel Šťastný
Chance Liga
Za Spartu se gólově prosadil po víc než deseti letech, mezi českou elitou konkrétně po téměř 3800 dnech. Pavel Kadeřábek, zkušený obránce, nastartoval mužstvo v nedělním ligovém utkání proti Liberci (2:0) k sedmému vítězství v soutěžním utkání v řadě. A tím potvrdil, že je velmi produktivní. Po osmi startech se dostal na bilanci 1+3.

Možná to při oznámení tak velkého návratu do Sparty znělo trochu obyčejně. Tomáš Sivok, prozatímní sportovní ředitel, poznamenal: „Věříme, že podpoří v naší hře kvalitu i poctivost, a to jak v defenzivě, tak směrem dopředu.“ Mluvil o Pavlu Kadeřábkovi, bývalém reprezentačním obránci, který před tím odkroutil deset sezon v bundesligovém Hoffenheimu.

Realita ukázala, že nakonec nejde jen o podporu kvality, jako spíš o její výrazné navýšení. „Je to velice důležitý dílek sparťanského puzzle,“ zmínil expert deníku Sport a webu iSport Petr Ruman. „Přináší do kabiny zkušenosti ze zahraničí, profesionální přístup k tréninku i přípravě na zápasy. Mladší spoluhráči toho mohou od něj hodně odkoukat, co se týče životosprávy nebo mentálního nastavení. To je klíčové pro úspěch jednotlivce i celého klubu,“ pokračoval.

Kadeřábek se stal v domácí soutěži pro trenéra Briana Priskeho na pravé straně volbou číslo jedna. Naskočil na úkor konkurentů Angela Preciada a Martina Suchomela do všech pěti dosavadních zápasů v základní sestavě, poprvé vystřídal až v neděli proti Liberci. Práce pro něj skončila v 78. minutě. „Jsem rád, že si můžu taky spočinout,“ usmál se v rozhovoru pro Oneplay Sport.

Spoluhráči se mu v Arménii posmívali 

Jak hovořil, držel u toho cenu pro nejlepšího hráče utkání. Zejména díky tomu, že zařídil Spartě brzké vedení nad libereckým Slovanem. „Gól chutná hodně dobře, hlavně v zápase, o kterém jsme věděli, že bude velmi těžký,“ líčil Kadeřábek.

Když se pohyboval na hraně velkého vápna, dostal míč od Jana Kuchty na levačku. Byť jde o slabší nohu, vystřelil pohotově a hlavně přesně k tyči. „Věděl jsem hned, že budu střílet levou. Shodou okolností jsem se zastřeloval ve čtvrtek v Konferenční lize (Sparta vyhrála proti Araratu 2:1). Tam se mi kluci smáli, že jsem to netrefil a dal gólmanovi do koše. Snad budou dneska spokojenější,“ vykládal v dobrém rozmaru.

Česká liga viděla jeho gólovou oslavu přesně po dlouhých 3739 dnech! Kadeřábek se naposledy trefil v utkání domácí ligy v květnu 2015, kdy pomohl Spartě k vítězství 3:1 v Českých Budějovicích. Tehdy dokonce odstartoval pozitivní sérii, když se trefil ve třech ze čtyř po sobě jdoucích utkání.

„Gól zápas otevřel a rozhodla brzká červená karta (Kayondo byl vyloučen za faul na Birmančeviče). Jsem rád za gól a hlavně za tři body, protože v Liberci se nezískávají snadno,“ poznamenal zkušený hráč.

Kromě vstřelené branky zaujal i dalšími čísly, a to nejen v nedělním utkání. Na startu ligové sezony vyprodukoval dohromady dvacet centrů (s úspěšností 35 %), což ho řadí na dělené druhé místo. Stejný počet zaznamenal slávista Lukáš Provod, o jeden víc má Vasil Kušej. Na pravé straně, a to při přepočtu hodnoty na devadesát minut, se před něj protlačili pouze Vojtěch Sychra z Pardubic a Martin Koscelník ze Slovácka.

Kadeřábek však překvapil i příkladným chováním. I když on o tom sám mluvil ještě před rozjedem nového ročníku. „Můžu být lídr ve smyslu, že kluci půjdou za mnou, uvidí mě, jak pracuju v tréninku, nevypustím žádný souboj,“ líčil předsezonním rozhovoru pro Ligu naruby. „Ale nebudu se hádat s protihráči, řvát na rozhodčího. Vyloženě to nesnáším, je to proti mojí lidskosti,“ doplnil.

Přesně tohle ukázal i na libereckém stadionu. Ve čtvrté minutě utkání se natahoval nohou po balonu a přitom trefil nepříjemně Azize Kayonda. Bylo to na hraně, mohl dostat žlutou kartu, ale hlavní rozhodčí Jan Všetečka si ho zavolal k sobě a dal mu slovní výstrahu. Kadeřábek přišel, mlčel, přikývnul a pokračoval ve hře. Nepřišly žádné přehnané emoce.

A tak zatím kráčí ligou ve slušném tempu. Za pět zápasů posbíral 1+1 a další dvě gólové přihrávky zaznamenal v kvalifikaci Konferenční ligy. „Cítím se fajn, liga šla nahoru. Očekával jsem, že to bude takto vypadat, a že se budu rvát o základ. Samozřejmě Angelo Preciado byl zraněný, ale věřím, že se pak budeme dál střídat. Jsem spokojený po osobní i týmové stránce,“ uvedl už před týdnem po výhře nad Olomoucí 1:0.

Jaký bude mít jeho návrat do Sparty pokračování?

Pavel Kadeřábek v číslech od návratu do Sparty

v lize

v Konf. lize

Zápasy

5

3

Odehrané minuty

470

220

V základní sestavě

5

2

Góly

1

0

Očekávané góly

0,1

0,09

Asistence

1

2

Střely/na branku

1/1

2/1

Přihrávky/úspěšnost

221/80,5 %

97/86,6 %

Centry/úspěšnost

20/35 %

6/33,3 %

Driblinky/úspěšné

2/0

1/1

Osobní souboje/úspěšnost

54/50 %

23/52,2 %

Osobní vzdušné souboje

9/55,6 %

3/33,3 %

Zisky míče

25

6

Ztráty míče

42

18

Zdroj dat

Wyscout

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta541010:413
2Slavia53209:311
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Jablonec52306:39
6Karviná53027:59
7Liberec52128:87
8Bohemians52033:76
9Plzeň41217:55
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Ml. Boleslav411210:114
13Teplice41035:83
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

