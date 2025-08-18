Kadeřábek střílel, i když se mu smáli v Arménii. Důležitý dílek, ocenil expert
Za Spartu se gólově prosadil po víc než deseti letech, mezi českou elitou konkrétně po téměř 3800 dnech. Pavel Kadeřábek, zkušený obránce, nastartoval mužstvo v nedělním ligovém utkání proti Liberci (2:0) k sedmému vítězství v soutěžním utkání v řadě. A tím potvrdil, že je velmi produktivní. Po osmi startech se dostal na bilanci 1+3.
Možná to při oznámení tak velkého návratu do Sparty znělo trochu obyčejně. Tomáš Sivok, prozatímní sportovní ředitel, poznamenal: „Věříme, že podpoří v naší hře kvalitu i poctivost, a to jak v defenzivě, tak směrem dopředu.“ Mluvil o Pavlu Kadeřábkovi, bývalém reprezentačním obránci, který před tím odkroutil deset sezon v bundesligovém Hoffenheimu.
Realita ukázala, že nakonec nejde jen o podporu kvality, jako spíš o její výrazné navýšení. „Je to velice důležitý dílek sparťanského puzzle,“ zmínil expert deníku Sport a webu iSport Petr Ruman. „Přináší do kabiny zkušenosti ze zahraničí, profesionální přístup k tréninku i přípravě na zápasy. Mladší spoluhráči toho mohou od něj hodně odkoukat, co se týče životosprávy nebo mentálního nastavení. To je klíčové pro úspěch jednotlivce i celého klubu,“ pokračoval.
Kadeřábek se stal v domácí soutěži pro trenéra Briana Priskeho na pravé straně volbou číslo jedna. Naskočil na úkor konkurentů Angela Preciada a Martina Suchomela do všech pěti dosavadních zápasů v základní sestavě, poprvé vystřídal až v neděli proti Liberci. Práce pro něj skončila v 78. minutě. „Jsem rád, že si můžu taky spočinout,“ usmál se v rozhovoru pro Oneplay Sport.
Spoluhráči se mu v Arménii posmívali
Jak hovořil, držel u toho cenu pro nejlepšího hráče utkání. Zejména díky tomu, že zařídil Spartě brzké vedení nad libereckým Slovanem. „Gól chutná hodně dobře, hlavně v zápase, o kterém jsme věděli, že bude velmi těžký,“ líčil Kadeřábek.
Když se pohyboval na hraně velkého vápna, dostal míč od Jana Kuchty na levačku. Byť jde o slabší nohu, vystřelil pohotově a hlavně přesně k tyči. „Věděl jsem hned, že budu střílet levou. Shodou okolností jsem se zastřeloval ve čtvrtek v Konferenční lize (Sparta vyhrála proti Araratu 2:1). Tam se mi kluci smáli, že jsem to netrefil a dal gólmanovi do koše. Snad budou dneska spokojenější,“ vykládal v dobrém rozmaru.
Česká liga viděla jeho gólovou oslavu přesně po dlouhých 3739 dnech! Kadeřábek se naposledy trefil v utkání domácí ligy v květnu 2015, kdy pomohl Spartě k vítězství 3:1 v Českých Budějovicích. Tehdy dokonce odstartoval pozitivní sérii, když se trefil ve třech ze čtyř po sobě jdoucích utkání.
„Gól zápas otevřel a rozhodla brzká červená karta (Kayondo byl vyloučen za faul na Birmančeviče). Jsem rád za gól a hlavně za tři body, protože v Liberci se nezískávají snadno,“ poznamenal zkušený hráč.
Kromě vstřelené branky zaujal i dalšími čísly, a to nejen v nedělním utkání. Na startu ligové sezony vyprodukoval dohromady dvacet centrů (s úspěšností 35 %), což ho řadí na dělené druhé místo. Stejný počet zaznamenal slávista Lukáš Provod, o jeden víc má Vasil Kušej. Na pravé straně, a to při přepočtu hodnoty na devadesát minut, se před něj protlačili pouze Vojtěch Sychra z Pardubic a Martin Koscelník ze Slovácka.
Kadeřábek však překvapil i příkladným chováním. I když on o tom sám mluvil ještě před rozjedem nového ročníku. „Můžu být lídr ve smyslu, že kluci půjdou za mnou, uvidí mě, jak pracuju v tréninku, nevypustím žádný souboj,“ líčil předsezonním rozhovoru pro Ligu naruby. „Ale nebudu se hádat s protihráči, řvát na rozhodčího. Vyloženě to nesnáším, je to proti mojí lidskosti,“ doplnil.
Přesně tohle ukázal i na libereckém stadionu. Ve čtvrté minutě utkání se natahoval nohou po balonu a přitom trefil nepříjemně Azize Kayonda. Bylo to na hraně, mohl dostat žlutou kartu, ale hlavní rozhodčí Jan Všetečka si ho zavolal k sobě a dal mu slovní výstrahu. Kadeřábek přišel, mlčel, přikývnul a pokračoval ve hře. Nepřišly žádné přehnané emoce.
A tak zatím kráčí ligou ve slušném tempu. Za pět zápasů posbíral 1+1 a další dvě gólové přihrávky zaznamenal v kvalifikaci Konferenční ligy. „Cítím se fajn, liga šla nahoru. Očekával jsem, že to bude takto vypadat, a že se budu rvát o základ. Samozřejmě Angelo Preciado byl zraněný, ale věřím, že se pak budeme dál střídat. Jsem spokojený po osobní i týmové stránce,“ uvedl už před týdnem po výhře nad Olomoucí 1:0.
Jaký bude mít jeho návrat do Sparty pokračování?
Pavel Kadeřábek v číslech od návratu do Sparty
v lize
v Konf. lize
Zápasy
5
3
Odehrané minuty
470
220
V základní sestavě
5
2
Góly
1
0
Očekávané góly
0,1
0,09
Asistence
1
2
Střely/na branku
1/1
2/1
Přihrávky/úspěšnost
221/80,5 %
97/86,6 %
Centry/úspěšnost
20/35 %
6/33,3 %
Driblinky/úspěšné
2/0
1/1
Osobní souboje/úspěšnost
54/50 %
23/52,2 %
Osobní vzdušné souboje
9/55,6 %
3/33,3 %
Zisky míče
25
6
Ztráty míče
42
18
Zdroj dat
Wyscout
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|2
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|6
Karviná
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|7
Liberec
|5
|2
|1
|2
|8:8
|7
|8
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|9
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|4
|13
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu