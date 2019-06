Nejskandálnější zářezy ve Stanley Cupu. Okradený Hašek i oběť kanibala | iSport.cz

Gól Erica Perrona ze St. Louis po neodpískaném faulu jeho spoluhráče Bozaka na Acciariho z Bostonu nakonec rozhodl letošní páté finále. „Sešlo se tam hned několik nešťastných věcí najednou: špatné rozhodnutí, z následné akce padl gól, navíc vítězný. Mělo se pískat podražení,“ poznamenal Lewis pro internetový magazín The Athletic. Ale ještě není hotovo, byť Boston prohrává na zápasy 2:3. NHL zažila momenty s ještě fatálnějšími následky. Tady jsou nejskandálnější případy, které vidělo finále Stanley Cupu za posledních čtyřicet let.

Uplynulo dvacet let od chvíle, kdy Bryan Lewis v Buffalu musel vysvětlovat jeden z nejkontroverznějších gólů historie Stanley Cupu. Sám jako arbitr v NHL řídil přes tisíc utkání a čtyři finále a poté jedenáct let šéfoval komisi rozhodčích. Dodnes je přesvědčený, že gól, který Brett Hull v šestém finále vstřelil Dominiku Haškovi, platit měl. Dallas díky tomu vyhrál slavnou trofej. Okradený český gólman se prvního triumfu dočkal až za tři roky už jako brankář Detroitu.

Islanders začátkem 80. let vyhráli Stanley Cup čtyřikrát za sebou, tým kolem Bossyho, Trottiera či Potvina zahájil velkolepou sérii finálovým vítězstvím nad Flyers. V šestém zápase Clark Gillies přihrál Butchi Goringovi, který vjížděl do útočného pásma. Gillies byl v ofsajdovém postavení, což následně potvrdil i záznam, ale rozhodčí nechali hru pokračovat. Goring poslal puk Duanu Sutterovi a ten dal na 2:1. Islanders utkání vyhráli 5:4 v prodloužení a Pohár byl poprvé jejich.

Canadiens byli v roce 1993 favority finále, ale Kings s Gretzkým a Kurrim v sestavě šli do vedení 2:0 na zápasy. Ve třetím utkání montrealský kouč Jacques Demers po upozornění kapitána Carbonneaua požádal o přeměření hole Martyho McSorleyho. Tohle rozhodnutí znamenalo obrat v celé sérii. Zahnutí čepele neodpovídalo pravidlům, obránce Los Angeles dostal dvouminutový trest. Demers odvolal gólmana, Eric Desjardins vyrovnal a v prodloužení rozhodl. Canadiens vyhráli i další tři duely a získali Stanley Cup jako dodnes poslední kanadský tým.

Hullův (ne)gól

Dallas-Buffalo (1999)

Možná nejkontroverznější gól v dějinách play off NHL. Trefou ve třetím prodloužení šestého zápasu vybojovali Stars slavnou trofej. Střelec gólu ze 115. minuty Brett Hull však měl nohu v brankovišti a podle tehdejších pravidel trefa neměla platit. Šéfové rozhodčích přesto následně verdikt potvrdili jako správný, sporné pravidlo bylo záhy zrušeno. Fanoušci Sabres cítí dodnes křivdu, zvlášť když se v následujících letech Buffalo do play off většinou ani neprobojovalo.