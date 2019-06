Euforie a zmar sedmých finále Stanley Cupu. Vancouver skončil v plamenech | iSport.cz

Sedmý zápas rozhodne finále Stanley Cupu poprvé od roku 2011, kdy Vancouver pohrdl domácím prostředím a sledoval právě veselici Bostonu.

U sledování to ale neskončilo… Vymlácené výlohy, policejní vozy v plamenech. Malebný a jindy poklidný přístavní Vancouver se změnil v jedno velké bitevní pole. Promrhané finálové vedení 3:2 na utkání zasadilo zdejším fandům nezhojitelnou ránu. Canucks od té doby prošli do play off třikrát z devíti případů a vybojovali maximálně 2. kolo.

"Bylo to strašné. Jeden zápas zkazil roky práce," slzel tehdy kapitán Henrik Sedin. Porážku 0:4 řídili dvěma góly Patrice Bergeron a Brad Marchand, kromě nich juchali se stříbrným grálem z kádru letošních finalistů i Tuukka Rask a David Krejčí.

Promrhané finálové vedení 3:2 na utkání proti Bostonu zasadilo v roce 2011 fandům Vancouveru nezhojitelnou ránu a v malebném kanadském městě začaly nepokoje. • Foto Twitter.com

"Nežiju minulostí, a nebudu se speciálně připravovat. V tom je ten fígl, sedmý zápas musíte hrát jako každý jiný, přemýšlení svazuje ruce," hlásil na předzápasové tiskovce Bergeron. "Asi nikoho ale nepřekvapí, když řeknu, že pro tyto chvíle všichni hrajeme hokej."

Finálová série Stanley Cupu dojde včetně blížící se noční parády maximální možné délky už po sedmnácté. Celkově proběhlo v play off NHL od roku 1939, kdy se začaly hrát série na čtyři vítězná střetnutí, hned 158 sedmých zápasů. Bruins jich hráli o parník nejvíc, z 27 případů zakládající člen "Original Six" zvládl vyhrát patnáct z nich.

A další pikanterie sedmých finále? Žádný tým v nich neskóroval víc než čtyřikrát, prodlužovalo se dvakrát. Z posledních sedmi případů vyhráli pět duelů hosté, poslední dva zápasy ale ovládla hostující organizace. Krom Bostonu v roce 2011 zvítězil o dva roky dříve Pittsburgh v Detroitu.

"S bráchou na zahradě jsem si jako špunt hrál na sedmý zápas, bude to neskutečné vyvrcholení celé sezony," těší se centr Blues a druhý nejproduktivnější hráč play off (21 bodů) Ryan O'Reilly. Se svou partou si v letošní nadstavbě vyzkoušel rozhodující bitvu ve druhé rundě proti Dallasu (2:1 ve druhém prodloužení), Boston má taky jednu zkušenost - o kolo dřív podobně vyřadil Toronto (5:1).

"Mým přáním bylo od malička být jako letící Bobby Orr, tak uvidíme, jak to dopadne," usmál se kouč Bruins Bruce Cassidy při vzpomínce na slavný finálový gól z prodloužení čtvrtého zápasu z roku 1970, díky kterému Boston stvrdil zisk Stanley Cupu.

