Chára jako námět pro Hollywood. Je to nejtvrdší chlap na světě, smekl Rask | iSport.cz

Zdeno Chára předložil další důkaz o houževnatosti a zápalu hokejistů, kteří obzvlášť v klíčové fázi sezony obětují cokoli a jsou schopni snášet bolest na všechny způsoby výměnou za šanci vyhrát Stanley Cup.

„On je náš lídr. Nejtvrdší chlap na ledě. Ani na chvíli nic nevypustí, jedině když už to opravdu nejde. Je pro nás všechny obrovská vzpruha, jak duševní, tak herní, protože zároveň tvoří páteř naší obrany,“ ocenil Cháru brankář Tuukka Rask.

Zachmuřeně se tváří pořád, Chára se neusmál ani po trefě, kdy na konci šestého finále poslal puk po zadovce Davida Krejčího přes celé hřiště do opuštěné branky St. Louis. Od vážného úrazu v obličeji uplynulo v tu dobu teprve šest dní.

Ouch. 😷 Zdeno Chara headed straight to the dressing room after taking a puck to the mouth. #StanleyCup pic.twitter.com/q0zZWErwq3

Po nešťastné teči střely útočníka Blues Braydena Schenna by normálního člověka už kvůli omezením způsobeným bolestí a lékařskými zákroky ani nenapadlo vracet se tak brzy na led. Jenže dvoumetrový obr z Trenčína normální lidská bytost není. „Nejsou žádné limity. Pořád jsem schopen hrát,“ prohlásil, jakmile v sobotu poprvé po úrazu veřejně promluvil.

🎥 Zdeno Chara meets with the media for the first time since his injury: "I felt fine playing...there are no limitations, I'm still able to play." pic.twitter.com/6vFjVjmhlc