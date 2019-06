Pastrňákova nádhera! Druhý gól ve finále přidal s klidem zabijáka | iSport.cz

Pastrňák byl až dosud ve finále zatím celkem bodově zticha. Jednu branku a jednu nahrávku z předchozích pěti utkání ale v důležité bitvě o přežití zdvojnásobil. Nahrával navíc v 9. minutě hned na první gól, který vsítil Brad Marchand ve dvojnásobné přesile.

„Sice jsme se dostali téměř hned do oslabení, ale naštěstí jsme bránili fakt dobře a místo toho jsme my dali první gól,“ připomněl divoký start zápasu, ve kterém hostující mužstvo podržel opět perfektní gólman Tuukka Rask.

I poté, co dal Boston první gól, tlačilo spíš domácí mužstvo, které hnali dopředu vynikající fanoušci. Jenže přesnější mušku, a také větší porci štěstí, měli tentokrát vyslanci Bruins. Nejprve s nečekaným odrazem zvýšil na 2:0 obránce Brandon Carlo, a pak naprosto přesně zasáhl nováček Karson Kuhlman, který se do akce dostal poprvé od 30. dubna a šlo o jeho vůbec první gól v play off.

Blues sice zásluhou své klíčové opory Ryana O´Reillyho snížili, ale pak přišel Pastrňákův moment. Sean Kuraly pro něj vybojoval za brankou kotouč, ten mu před domácí klec šikovně posunul Marchand a český útočník byl najednou sám před brankářem Jordanem Binningtonem.

Nezmatkoval, nebláznil, naopak ukázal kvalitu a klid, jakým se prezentují jen střelci a hráči špičkové kvality. Binnington mu jeho myšlenku zbaštil, padl na led a mladý kanonýr zavěsil puk pod horní tyč.

„Ofenzivním hráčům vždycky pomůže, když dají gól, ale v téhle fázi už to je jedno. Hlavně, že jsme to dotáhli do vítězného konce,“ řekl v pozápasovém rozhovoru pro NHL.com.

Bruins tak po osmi letech znovu čeká sedmý zápas a nikdo v Bostonu by se asi nezlobil, kdyby se historie opakovala. Tým, ve kterém už tehdy byli například David Krejčí, Tuukka Rask, Patrice Bergeron, Brad Marchand či Zdeno Chára prohrával v sérii s Vancouver Canucks 2:3, ale na domácím ledě si vynutil výhrou sedmý zápas a v Kanadě pak vyhrál 4:0.

Na místě by tedy mohla být nervozita, ale sami hráči se snaží si ji nepřipouštět. „Není důvod se trápit, většina hráčů si finále Stanley Cupu ani nikdy nezahraje, já bych na sebe byl pěkně naštvaný, kdybych si neužíval a nebyl vděčný za každou vteřinu, co tady můžu být. My si to prostě užijeme,“ řekl pro NHL.com jedenadvacetiletý obránce Charlie McAvoy.

Statistika v sedmých zápasech finále (v historii jich bylo dosud celkem 16) přeje domácím týmům. Vyhráli ve dvanácti případech, padli pouze ve čtyřech. Jenže v posledních dvou případech slavili právě hosté...

VIDEO: Sestřih utkání St. Louis - Boston