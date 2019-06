"Páprda" Bouwmeester má splněno. Které legendy čekají na Stanley Cup? | iSport.cz

Joe Bouwmeester se Stanley Cupu dočkal, další ještě čekají • FOTO: Koláž iSport.cz Kapitán Blues Alex Pietrangelo nemusel dlouho přemýšlet, komu předá Stanley Cup do rukou jako dalšímu. Jay Bouwmeester na tuhle chvíli čekal 16 sezon. „Je těžší, než se zdá,“ poznamenal 35letý bek, který v NHL sehrál 764 zápasů základní části a vystřídal tři týmy, než před šesti lety poprvé nahlédl do play off. Ve vyřazovacích bojích pak nastoupil k 75 utkáním, než konečně vyhrál i ten poslední, mohl zvednout Pohár nad hlavu. Splněno. Dosud byl třetím nejdéle sloužícím hráčem NHL, který Stanley Cup ještě nezískal. Z aktivních hokejistů čekají na první triumf déle jen Patrick Marleau (1657 zápasů) a Joe Thornton (1566). Jay Bouwmeester vyhrál olympiádu, mistrovství světa i Světový pohár dokonce dvakrát. Na nejvzácnější klubovou trofej si sáhnul až letos. „Nedokážu popsat, jak si toho chlapa vážím. Bez něj bych nebyl hráč, jaký jsem. Bo si to zaslouží,“ chválil Pietrangelo. Bo je Bouwmeesterova přezdívka, on sám si říká „starý páprda“. Jeho cesta k věčné slávě byla dojemná. Začátkem sezony už se ocitl mimo sestavu, v play off však patřil ke klíčovým bekům St. Louis. Po 1184 zápasech v NHL se dočkal. A stal se 30. členem Triple Gold Clubu (triumf na MS, ZOH i v NHL). Tady je přehled dalších zajímavých borců, kteří stále na zisk Stanley Cupu ještě čekají.

Patrick MARLEAU 39 let, Toronto útočník 1657 zápasů v NHL Většinu kariéry strávil v San Jose, se kterým si v roce 2016 zahrál finále proti Pittsburghu. Nikdy jindy se v play off tak daleko nedostal. Poslední dvě sezony působil v Torontu a patří k hráčům, o jejichž odchodu se spekuluje, aby Maple Leafs ušetřili v platovém limitu peníze na smlouvu pro Mitche Marnera. Dvojnásobný olympijský vítěz i mistr světa už není takovým postrachem jako kdysi. Ale je vůdčí typ a hraje na křídle i v centru. Mluví se o návratu do Kalifornie, největší šanci stát se šampionem by měl opět v Sharks.

Joe THORNTON 39 let, San Jose útočník 1566 zápasů v NHL Sharks měli v letošním play off nakročeno velice slibně, vyřadili loňské finalisty z Vegas, potom Dallas, ale ve finále Západní konference ztroskotali na pozdějších šampionech ze St. Louis. Vousatý kmet se stal nechráněným volným hráčem. V play off mnohdy předváděl svůj nejlepší hokej, jenže v červenci mu bude už 40 let. Prohrané finále před třemi lety ho ještě nemusí mrzet, ale pokud se chce ještě pokusit se Sharks o další útok na Stanley Cup, musí slevit, protože 5 milionů dolarů (112,5 milionu korun) nedostane ani náhodou.

Ryan SUTER 34 let, Minnesota obránce 1073 zápasů v NHL Patří v posledních letech trvale k nejvytíženějším obráncům v celé NHL. Nejvíc času na ledě trávil i v poslední sezoně, kdy série zranění připravila Minnesotu o účast v play off. Jeho strýc Gary Suter získal Stanley Cup s Calgary v roce 1989, on se zatím nepodíval ani do finále. A může to mít těžké, protože Wild opět vypadají, že zapadnou do šedi průměrnosti. Suterovi stále zbývá šest let z dlouhodobé smlouvy. Blíží se čtyřicítce a s platem 7,54 milionů dolarů (asi 170 milionů korun) ročně bude pro případné zájemce stále míň atraktivní.

Jason SPEZZA 36 let, Dallas útočník 1065 zápasů v NHL Vždycky patřil v play off k nejlepším hráčům mužstva a solidní práci odvedl i letos v Dallasu. Nicméně od finále ještě s Ottawou v roce 2007 už se Spezza ve vyřazovacích bojích nikdy tak daleko neprokousal. V Dallasu podle všeho končí a stane se volným hráčem. Po drastickém propadu v produktivitě a několika zápasech v press boxu bude zajímavé sledovat, kolik uchazečů o něj se v létě najde. Ale pokud některý tým zatouží po zkušeném lídrovi mimo šestici elitních útočníků, může být jako centr ještě použitelný.

Roberto LUONGO 40 let, Florida brankář 1044 zápasů v NHL Jediný stále aktivní brankář NHL s tisícovkou zápasů na krku. V roce 2011 byl s Vancouverem jedno vítězství od triumfu ve Stanley Cupu, Boston však za stavu 2:3 na zápasy sérii ještě otočil. Luongo patrně už nebude týmovou jedničkou, zvlášť pokud Florida podepíše Sergeje Bobrovského. Ale s ním a případně ještě Artěmijem Panarinem by šance Panthers mohly výrazně stoupnout. Na druhou stranu to může ohrozit Luongovu budoucnost v klubu. Do 500 výher v NHL mu schází 11, což bude jeho asi poslední významný počin.