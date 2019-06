Šílenství v St. Louis. Se Stanley Cupem řádily stovky tisíc lidí: Neuvěřitelné! | iSport.cz

Blues odstartovali oslavy středečním vítězstvím 4:1 v rozhodujícím sedmém utkání finálové série play off v Bostonu. Pro město St. Louis to byl první velký sportovní triumf od roku 2011, kdy baseballisté Cardinals vyhráli Světovou sérii.

Thank you St Louis for for this unforgettable day! What a parade #ChampsForever pic.twitter.com/pluUOvGHgm — David Perron (@DP_57) June 15, 2019

Fanoušci se začali shromažďovat v ulicích už několik hodin před slavnostním průvodem, jenž vyvrcholil u jedné z dominant města, oblouku Gateway Arch. Nejlepší hráč play off Ryan O'Reilly nesl Stanley Cup ulicí Market Street a umožnil fanouškům si na nejslavnější hokejovou trofej sáhnout. "Pořád mi to nedochází. Nemůžu uvěřit, že jsme vyhráli Stanley Cup," uvedl osmadvacetiletý kanadský útočník.

Kapitán Blues Alex Pietrangelo přiznal, že už se mu téměř šestnáctikilogramový pohár od vítězné středy docela pronesl. "Snažím se sehnat někoho, kdo by mi s tím pomohl," smál se obránce.¨

Trenér Craig Berube, jenž převzal tým v listopadu po odvolání Mikea Yeoa, shrnul atmosféru jediným slovem: "Neuvěřitelné!" Později řekl, že má z vítězství obrovskou radost kvůli fanouškům. "Je úžasné, kolik se jich tady sešlo. Všichni sníme o vítězství ve Stanley Cupu, ale tohle překonává všechny představy. Nedá se to popsat slovy."

S Blues slavila i jejich jedenáctiletá fanynka Laila Andersonová, jež se stala talismanem týmu. Dívka bojující s hemofagocytující lymfohistiocytózou (HLH), vážným imunitním onemocněním, byla s týmem na sedmém zápase v Bostonu a zúčastnila se i oslav. "Myslela jsem si, že si ze mě máma dělá legraci," popsala svou reakci na pozvání k sobotnímu průvodu.

We dreamed of a parade on Market Street. And not only is it now real ... it was UNREAL!!!! #stlblues #StanleyCup pic.twitter.com/TnRm5N0vFU — St. Louis Blues 🏆 (@StLouisBlues) June 15, 2019

