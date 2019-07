Hanzalovi v Dallasu vzali číslo, co bude dál? Nic nevzdává, vzkázal agent | iSport.cz

Stars patřili po otevření trhu s volnými hráči k těm nejaktivnějším. Přivedli známá jména, například Joe Pavelskiho ze San Jose a Corey Perryho z Anaheimu. Rychle zareagovalo i marketingové oddělení mužstva, železo se musí kout dokud je žhavé, že?

Hráči si rozebrali nové cifry, aby se dresy s čerstvě nažehlenými jmenovkami bleskově mohly začít prodávat. Bývalý kapitán San Jose Pavelski chtěl číslo 16, muži s nejvíce zápasy v historii Anaheimu Perrymu zůstala jeho tradiční 10, Andrej Sekera z Edmontonu si vzal 5 a Cogliano změnil své dosavadní číslo 17 na 11.

Tedy na to, které měl v předchozích dvou sezonách Hanzal. Ten má teď podle oficiálního klubového webu provizorní číslo 40.

Jak to tedy je, nepočítají už s Hanzalem v Texasu? „Téměř jistě bude i v dalším roce na listině dlouhodobě zraněných,“ napsal před pár dny žurnalista Mike Heika, který klub mediálně pokrývá.

To bylo vidět také když v pondělí sestavoval předpokládanou soupisku týmu pro příští ročník. Urostlý Hanzal v ní nefiguroval, a když už se o něm zmiňoval, bylo to pouze v souvislosti s tím, jak využít prostor pod platovým stropem. Cap-hit Hanzalova kontraktu je 4,75 milionu dolarů, ale protože je na listině dlouhodobě zraněných, pod strop se tato cifra nepočítá. Heika navrhuje využít jí časem k nákupu kvalitního obránce.

Jestli takhle dopředu přemýšlí i vedení klubu není jisté, sám hokejista ale rozhodně nic nehodlá vzdát a o konci kariéry nemůže být ani řeč. „Není samozřejmě žádným tajemstvím, že Martin se dlouhodobě potýká se zdravotními problémy, které mu neumožňují naplno využít jeho hokejový potenciál. V žádném případě však nechce nic vzdávat a chystá se na odlet do předsezonního kempu,“ vzkázal Spálenka.

Další možností by byl trejd, ale při něm by se Dallas musel pravděpodobně vzdát ještě nějaké volby v draftu, a bylo by třeba také vzít v potaz to, že forvard má ve smlouvě limitovanou klauzuli o nevyměnitelnosti.

Jaká tedy bude Hanzalova hokejová budoucnost? Bude s ním ještě jeho tělo spolupracovat na takové úrovni, aby stačilo na tempo nejrychlejší kolektvní hry světa?