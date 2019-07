Vrána v balíku! Jsi naše budoucnost, zní z Washingtonu. Ale co výluka? | iSport.cz

Novou smlouvu, součástí které je i podpisový bonus ve výši jednoho milionu dolarů, podepsal Vrána v úterý, expiroval mu nováčkovský kontrakt. "Jsem hrdý, že můžu být součástí týmu další dva roky," přidal na Twitteru obvyklou formulku účastník letošního MS, který prožil výjimečnou základní část.

Proud to be part of the organization @Capitals for 2 more years , love ya caps fam pic.twitter.com/Qtd4UDn8uL — Jakub Vrana (@JVranaa) July 16, 2019

47 bodů (24+23) jest v NHL jeho maximem, víckrát ze spoluhráčů vypnuli síť jen Alex Ovečkin a T.J. Oshie. Na branku při hře pět na pět vyslal Vrána 145 puků, aktivnější byl jen ruský kápo Ovečkin. A 20 kladných bodů ve statistice +/- bylo vůbec nejlepším počinem ze všech útočníků v organizaci. Pro zajímavost, králem této statistiky byl s +24 body další Čech, obránce Michal Kempný.

Dohoda „jen“ na dvě sezony? To je málo, zasloužil by si delší kontrakt, trošku se čertili v diskuzích fans Capitals, kteří Vránovo aktivní pojetí hokeje žerou. „Washington nemá pod platovým stropem moc velký prostor, tím pádem byla tahle kratší smlouva, překlenovací, po které by mohl Kuba podepsat delší smlouvu, momentálně jedinou variantou, aby byly spokojené obě strany,“ vysvětlil pozadí jednání Vránův agent Aleš Volek.

"Kuba je výjimečně dobrý hráč! Je klíčovou součástí naší dlouhodobé strategie, vidíme v něm naši budoucnost,“ liboval si GM Washingtonu Brian MacLellan.

V play off se nejlepší střelec mistrovství světa hráčů do 18 let v roce 2014, na kterém Češi získali stříbrné medaile, bohužel zasekl. Nebodoval a obhájci Stanley Cupu se poroučeli už v prvním kole po sedmizápasové porážce od Caroliny. Vypadnutí bolelo, ale nebe nad Capital One Arenou je jasné. Zámořský trade deadline odloudil z Washingtonu ze zvučných jmen jen forvarda André Burakovskiho, který zamířil do Colorada.

"Jsme maximálně spokojeni s tím, jak se Jakub v posledních dvou sezonách profiloval a zlepšil. Těšíme se, že se bude v naší organizaci i nadále rozvíjet. Je jedním z našich šesti klíčových útočníků," přidal další pochvalná slova MacLellan.

Capitals v roce 2014 draftovali Vránu v prvním kole jako třináctého hráče. V příští sezoně přivítá v kabině krom krajana Radko Gudase i Richarda Pánika. Příští ročník NHL se odehraje, to je jisté, sezonu 2020/21 by ale mohla ovlivnit výluka.

„Nikde není napsáno, že se tak stane. Já se osobně domnívám, že by ani být nemusela. Na druhou stranu to není něco, čeho bychom se měli obávat. Kuba ještě ani nedosáhl prostoru, který může na ledě dostat, ještě může jít svým potenciálem někam úplně jinam,“ zakončil Volek.