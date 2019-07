Paráda pro Vránu! S Capitals prodloužil o dva roky a výrazně si polepší | iSport.cz

"Jakub je velmi dobrý hráč a součást našich plánů. Jsme spokojeni s tím, jak se v posledních dvou sezonách zlepšoval. Těšíme se, že bude v naší organizaci i nadále rozvíjet svůj potenciál," uvedl generální manažer Brian MacLellan na klubovém webu.

Capitals Vránu draftovali v roce 2014 v prvním kole jako celkově třináctého hráče, dosud v NHL odehrál 176 zápasů s bilancí 40 branek a 40 asistencí. Dalších osm bodů přidal ve 30 utkáních v play off.

Svého maxima odchovanec Letňan dosáhl v minulé sezoně, kdy nechyběl ani v jednom zápase Washingtonu v základní části, vstřelil 24 gólů a přidal 23 asistencí. V play off se ale neprosadil.

We know you've been waiting on this one, Twitter Fam!



Washington Capitals have signed left wing @JVranaa to a two-year, $6.7 million contract ($3.35 million AAV)!



RT/LIKE/ALL THE THINGS FOR V! #ALLCAPS



More info: https://t.co/NURHKNAZin pic.twitter.com/QkDlSbsqYe