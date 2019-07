Koho čeká v NHL průlom? V zámoří věří i dvěma českým Filipům | iSport.cz

Ryan Donato, útočník, 23 let

Ryan Donato • Foto Profimedia

Klub: Minnesota Wild

Sezona 2017/18: 12 zápasů, 5+4

Sezona 2018/19: 56 zápasů, 10+15

Syn majitele téměř tisíce startů v lize Teda Donata vstoupil do NHL v březnu 2018 v dresu Bostonu tříbodovým zápasem proti Columbusu a i ve zbytku základní části byl skvělý. Bruins si od Američana hodně slibovali, ale od začátku října 2018 do začátku prosince dal jediný gól, a když přišla možnost posílit tým před play off o zkušeného Charlieho Coylea, přišel trejd do Minnesoty.

Tam se šestapadesátka draftu 2014 hned rozjela a výsledkem bylo 16 bodů ve 22 zápasech a před pád dny také dvouletá smlouva na 3,8 milionu dolarů. Bývalá hvězda univerzitní ligy NCAA teď bude muset dokázat, že bodová exploze v dresu Wild z konce základní části nebyla náhoda.