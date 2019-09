Marner mezi největšími boháči v NHL. Pomůže Torontu ke Stanley Cupu? | iSport.cz

Stručná čísla nové smlouvy Mitche Marnera? Trvat bude 6 let, hráč inkasuje 10,893 milionů dolarů ročně. • profimedia.cz

Byla to největší letní sága v NHL. Na straně jedné mladá hvězda Mitch Marner, který se svými výkony zařadil mezi největší hvězdy celé ligy. Na straně druhé Toronto, hvězdný mančaft, který ale má velké problémy pod platovým stropem. • profimedia.cz

Byla to největší letní sága v NHL. Na straně jedné mladá hvězda Mitch Marner, který se svými výkony zařadil mezi největší hvězdy celé ligy. Na straně druhé Toronto, hvězdný mančaft, který ale má velké problémy pod platovým stropem. Zvládnou ho podepsat? To byla nejčastější otázka spojená s Maple Leafs. Toronto tyhle otázky rázně utnulo obří smlouvou, kterou Marner dostal. Bude to stačit na Stanley Cup?