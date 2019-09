První příprava na NHL: Jeník nahrával, popral se a schytal hit od hvězdy | iSport.cz

Jeník se dočkal první příležitosti v přípravě s prvním týmem v den svých 19. narozenin a po čtyřech minutách hry měl na kontě bod. Našel od mantinelu na modré čáře ruského obránce Ilju Ljubuškina, který překonal Malcolma Subbana. Jeník se v době gól sbíral z ledu po ataku Paciorettyho.

Max Pacioretty literally murders a man along the half boards, but Subban has one trickle past him. Coyotes lead 1-0. pic.twitter.com/2mr8YvbPEB