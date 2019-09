Když z ochozů létá kapusta. Obránce Makar může být superhvězdou | iSport.cz

Kanadský mistr světa do 20 let z roku 2018 si okamžitě získal i fanoušky. Hned při jeho druhém utkání v NHL přilétla na led kapusta. Proč? Může za to Makarovo křestní jméno. Kale je anglicky kapusta a Cale se vyslovuje stejně. „Moje jméno je teď spojováno se zeleninou,“ usmíval se Makar v televizním rozhovoru stanice ESPN. „Něco takového jsem na univerzitě v Massachusetts nezažil, je to úžasné, pobavilo mě to. Je to pro mě nová věc.“

Dvacetiletý bek přišel do prvního týmu Avalanche až na play off. Dva dny poté, co ukončil univerzitní soutěž, ve které s kapitánským céčkem šéfoval týmu UMass. Jako obránce vyhrál týmové bodování (41 zápasů - 16+33), nasbíral 32 kladných bodů v účasti na ledě. A skvěle zvládl i přechod do NHL. Pomohl vyřadit Calgary, až ve druhém kole Colorado nestačilo na San Jose.

VIDEO: Makarův gól v play off proti Calgary

„Když mně bylo dvacet, tak jsem hrál jen na farmě a piloval jsem herní styl,“ vysekl Makarovi poklonu teď už bývalý spoluhráč Tyson Barrie. „Ten tlak si ani neumím představit.“ Samuel Girard, parťák z obranné dvojice, šel dokonce ještě dál. „Makar se v téhle lize stane superhvězdou.“

Proč ne? Univerzitní ligu už ovládl. Cale Makar se stal nejlepším univerzitním hráčem uplynulé sezony, těsně před premiérou v NHL přebíral Hobey Baker Award. Stejné ocenění v minulosti získali například Paul Kariya, Jack Eichel nebo Ryan Miller. „Má všechny vlastnosti, které od vítěze této trofeje vyžadujete,“ přitakal Makarův univerzitní kouč Greg Carvel.

Joe Sakic, generální manažer Avalanche, to vidí podobně. Makara chce mít v týmu. Dokonce se proslýchá, že v budoucnu má být právě 180 centimetrů vysoký bek jedničkou mezi týmovými obránci. Zvlášť poté, co se klub rozhodl vyměnit Barrieho do Toronta. Pokud bude Makar pokračovat ve výkonech ze Stanley Cupu, může se mu to povést. Rozjezd v NHL měl snový, teď ho čeká regulérní nováčkovská sezona. A dá se předpokládat, že kapustová zelenina bude na jeho počest létat z ochozů čím dál víc.