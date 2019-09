Slalom snů. Lauko předvedl úžasnou akci, za Boston zářil i Pastrňák | iSport.cz

Dres Bostonu oblékla celá pětice českých hráčů, kteří jsou v kempu v kádru. Další z opor Bruins, centr David Krejčí, ale strávil na ledě jen minutu a 55 sekund a odstoupil v první třetině kvůli zranění v dolní části těla.

Velký okamžik a první gól Jakuba Lauka v "preseason" přišel v 10. minutě. 19letý český útočník převzal ve středním pásmu kotouč od Davida Backese, našlápl, prolétl kolem dvou obránců a přesnou ranou z úhlu propálil Briana Elliotta.

Zkušený 34letý brankář se za pukem, který prolétl nad jeho pravým ramenem, jen ohlédl.

VIDEO: Podívejte se na parádní gólový slalom Jakuba Lauka

"Viděl jsem volné místo a začal jsem bruslit tak rychle, jak to jen šlo. Bruslení je moje velká přednost, snažím se to ukázat, kdykoliv jen můžu. Pak jsem střílel nahoru nad gólmanovo rameno, jsem za to tu trefu moc rád," popsal akci spokojený střelec.

Ve třetím vystoupení v letošní přípravě si tak odchovanec Chomutova vylepšil bilanci na dva body, protože minulé pondělí si při prohře na ledě v New Jersey 3:4 v prodloužení připsal asistenci. Boston si vybral Lauka loni ve třetím kole draftu na 77. pozici a talentovaný útočník už loni v přípravě za Boston vstřelil ve dvou duelech dvě branky. Potom zamířil od juniorské QMJHL do celku Rouyn-Noranda Huskies, s kterým na konci května vybojoval Memorial Cup.

"Rozdíl oproti minulému roku? Jsem určitě více zodpovědný, nesnažím se tolik riskovat, zlepšil jsem se ve hře dozadu. V létě jsem tvrdě makal na horních partiích, takže jsem přibral nějaké libry, při soubojích v rozích se cítím výborně. Jsem rád, že mi to jde," dodal v rozhovoru pro klubovou TV Lauko.

Bruins dostali duel do prodloužení až díky zásahu Chrise Wagnera na 3:3 106 vteřin před sirénou, prodloužení rozhodl po třech minutách při přesilové hře Jake DeBrusk.

Brankář Daniel Vladař nastoupil v dresu vítězů od začátku třetí třetiny, kdy nahradil Tuukku Raska. Z 14 střel inkasoval dvě branky. V sestavě nechyběl ani obránce Jakub Zbořil, Flyers se naopak představili bez útočníka Jakuba Voráčka.

V programu pěti pondělních duelů se představili ještě další dva čeští hokejisté. Útočník Filip Zadina nechyběl v sestavě Detroitu při prohře na ledě New York Islanders 2:3 v prodloužení a Ondřej Kaše hrál za Anaheim, který prohrál v Los Angeles 0:3.

VIDEO: Podívejte se, jak Pastrňák s Marchandem vyťukali obranu Flyers

Přípravné zápasy před NHL:

Montreal - Toronto 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Branky: 22. a 49. Korškov, 26. Archibald.

NY Islanders - Detroit 3:2 v prodl. (2:0, 0:1, 0:1 - 1:0)

Branky: 6. a 9. Eberle, 65. Lee - 38. Rasmussen, 47. Svečnikov.

Vancouver - Ottawa 6:4 (3:1, 2:2, 1:1)

Branky: 12. a 23. Pettersson, 9. Miller, 17. Edler, 40. Benn, 45. Horvat - 7. Ryan, 30. Anisimov, 34. Balcers, 47. Tierney.

Los Angeles - Anaheim 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky: 3. Carter, 49. Brown, 59. Kopitar.

Boston - Philadelphia 4:3 v prodl. (1:1, 1:0, 1:2 - 1:0)

Branky: 10. Lauko, 22. Marchand (Pastrňák), 59. Wagner, 63. DeBrusk (Pastrňák) - 13. Konecny, 45. Twarynski, 47. Bunnaman. Brankář Daniel Vladař (Boston) odchytal 22:30 minuty, inkasoval z 16 střel dvě branky a úspěšnost zákroků měl 87,5 procenta.