Chceš si zatančit? Bývalé těžké váhy NHL soutěží v krasobruslení | iSport.cz

Osmatřicetiletý McGrattan ukončil kariéru před třemi lety v anglickém Nottinghamu a s NHL se rozloučil dokonce už v roce 2014. Ale jako šampion těžké váhy. V nejlepší lize světa zvládl 73 bitek během devíti sezon. Není to vysoké číslo, ale to jen proto, že ne často někdo našel odvahu se mu postavit.

I když třeba Colton Orr, který bitek zvládl 119, se s ním utkal hned pětkrát. A pokaždé šlo o tvrdou řež, během které si žádný z diváků v hale nedovolil zůstat sedět. Jenže časy se mění. Dva borci, kteří rozhodně nebyli známí svou kvalitou bruslení, v ní teď mají vynikat.

Brian McGrattan never raised the Stanley Cup. But had he been so fortunate, the moment may have looked a little like this, as he raises his Battle of the Blades partner Vanessa James during practice. The duo make their debut on the re-born ratings hit tonight. pic.twitter.com/UpmWafvlzJ