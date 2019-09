Jedničkou v NHL? Hodiny ve fitku! Ani na to nechci myslet, směje se Rittich | iSport.cz

Rittichova hvězda v zámoří naplno vyletěla v minulém ročníku. Bývalý gólman extraligové Mladé Boleslavi zastínil očekávanou dvojku Jona Gilliese a jednu dobu byl i jedničkou. Jenže pak přišlo zranění a play off už patřilo jen zkušenějšímu Smithovi. Přitom to mohlo být jinak.

Během posezonních rozhovorů se sedmadvacetiletý Rittich dozvěděl, že by měl dávat větší pozor na to, jak se stravuje, a že by mohl přidat také s cvičením. „Můj trenér v Česku, se kterým spolupracuji dlouhé roky, si to vzal hodně k srdci. Hučel do mě, že kdybych víc makal, můžu být jedničkou v NHL,“ smál se při bolestných vzpomínkách na mučení v posilovně.

Před českým gólmanem je teď další výzva, naučit se spolupracovat s novým kolegou a ideálně ho předčit. Talbot přichází z Philadelphie po dvou mizerných sezonách, a pokud mu nevyjde ani tahle, je pravděpodobné, že další práce v NHL se mu bude hodně těžko hledat.

Mistr světa s Kanadou z roku 2016 podepsal roční kontrakt na 2,75 milionu dolarů a bude chtít obnovit časy, kdy v New Yok Rangers konkuroval Henriku Lundqvistovi. Rittichův plán zase bude dál a dál se posouvat a znovu se pokoušet o progres. Tak jako v předchozích letech.

VIDEO: Proti Winnipegu udržel Rittich v přípravě nulu

Když odcházel v roce 2016 za moře, téměř neuměl anglicky a všechno pro něj bylo úplně nové. V sezoně 2018/19 už držel bilanci 27-9-5 a slyšel na sebe samou chválu. „Má před sebou skvělou budoucnost,“ chválil ho trenér Bill Peters.

Rittich se jí celé léto snažil jít pořádně naproti. „Každý den to byla nejprve hodina ve fitku, pak se další hodinu běhalo a následovalo další cvičení v podobě různých her a protahování,“ popisoval pro SportsNet a dodal, že výsledek bude k vidění hlavně v zimě.

„Co jste dělali v létě je nejlépe vidět v lednu a únoru,“ dodal klasické pravidlo.

Že o něm ví určitě všechny v Calgary těší. V této době šly totiž Rittichovy výkony v minulých letech trochu dolů, a to už by se stávat nemělo. Flames byli naposledy druhým nejlepším týmem NHL a jistotu v zádech budou potřebovat.

Aby je zase v prvním kole play off nespláchlo Colorado v poměru 1:4 na zápasy...