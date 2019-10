Philadelphia je v Praze díky Voráčkovi! Co o hvězdě řekli spoluhráči a kouč? | iSport.cz

Jakub Voráček odpovídá na dotazy novinářů • FOTO: Barbora Reichová (Sport) Hokejisté Philadelphia Flyers v úterý v podvečer přistáli v Praze, kde je v pátek čeká úvodní bitva nové sezony NHL proti Chicago Blackhawks. V Evropě klub s třiapadesátiletou historií ještě nikdy zápas základní části neodehrál, tak proč právě teď? Důvod je jasný. „Jake. Společně s Davidem Pastrňákem je teď nejlepším Čechem,“ řekl s klidem obránce Shayne Gostisbehere o české hvězdě Jakubu Voráčkovi. O něm, ale také o mnohém dalším se rozpovídali také James van Riemsdyk, Michael Raffl a trenér Alain Vigneault.

Shayne Gostisbehere, obránce Shayne Gostisbehere • Foto Barbora Reichová (Sport) „Je důležité do sezony dobře vykročit, start NHL každopádně ještě tak moc nevnímám, což je tím, že jsme v Evropě. Na Prahu se hodně těšíme, už fanoušci v Lausanne nám ukázali parádní fandění, na které nejsme za mořem zvyklí. Bude se nám také hodit, že jsme pohromadě a pomůže to i k utužení vztahů. Jinak máme všichni radost, že uvidíme Jakea v jeho prostředí a domovině a určitě na něj budeme spoléhat jako na průvodce. Zatím nám nic moc speciálního nedoporučoval, bavili jsme se hlavně o jídle... Super bude určitě i fotbal, v Evropě jsem na něm ještě nebyl.“

Michael Raffl, útočník Michael Raffl • Foto ČTK „Hned jak jsme vylezli z letadla všichni chodili za Jakem a chtěli se s ním fotit. Jednou z těch zábavných věcí bude vidět ho hrát před svým publikem. Já osobně to sem z domova v Rakousku nemám moc daleko, takže jsem se těšil dlouho dopředu. Navíc už jsem tu hrál během mistrovství světa a byl jsem tu kdysi i Jakeyho navštívit, takže ve městě si poradím. Zápas si tu určitě užijeme, bude to super zážitek, ale nakonec to bude stejně jenom o tom urvat ty dva body.“

James van Riemsdyk, útočník James van Riemsdyk • Foto Barbora Reichová (Sport) „Jake se sem moc těšil a je vidět, jak je pyšný, že tu může být. Už se nám zmiňoval, že třeba jeho babička ho ještě neviděla hrát od zhruba jeho šestnácti let, takže to bude super moment. Ještě jsme moc neprobírali, co všechno v Praze vidět, ale myslím si, že určitě dostaneme nějaké rady a tipy. Co se týče týmu přes léto k nám přišlo mnoho nových tváří, dokonce i na pozici trenéra, takže takový trip do Evropy, kde jsme spolu všichni 24 hodin denně, by nám mohl pomoci upevnit partu a vytvořit si trošku nová pouta.“