Hrůza v Dallasu! Poláka vezli do nemocnice. Nečas a Palát za hvězdy | iSport.cz

Polák narazil ve druhé třetině do mantinelu poté, kdy chtěl v rohu kluziště dohrát Chrise Wagnera, který se mu vyhnul. Český obránce zůstal chvíli ležet čelem k ledu a moc se nehýbal.

Hrací plochu opustil na nosítkách a byl převezen do nemocnice na vyšetření. Jeho spoluhráči minutu po nepříjemné situaci snížili v zápase s Bostonem na 1:2, ale skóre se už v dalším průběhu nezměnilo. V dresu Bruins do hry nezasáhl zraněný David Krejčí a David Pastrňák nebodoval.

Roman Polak being stretchered off after going hard into the corner boards pic.twitter.com/9olNQRUxER