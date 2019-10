Co čekat od zápasu NHL: Show v plné O2 areně, ticho (snad) nehrozí | iSport.cz

Neutichající show od začátku do konce

Hokej NHL je především show pro fanoušky, to platí v podstatě na všech severoamerických stadionech. Návštěvník je již před vstupem do areny zásoben všemi možnými druhy zábavy, kterou si v rámci sledování hokeje může dopřát. Nebude místa, kde by si fanoušci nemohli nabažit dobrého jídla a pití, "merche" obou klubů, doprovodného programu pro starší i nejmladší publikum a kvalitního hokeje.

O velkou porci zábavy se postarají i maskoti. Šílenosti na tribunách umí dělat philadelphská zrzavá příšerka Gritty i Tommy Hawk z Chicaga. Hlavně maskot Blackhawks dokázal během tréninku pobláznit dětské fanoušky. Když za nimi nejprve skočil do hlediště, malí fanoušci se na něj vrhli tak, že ho doslova zavalili. Později vylezl do horního prstence O2 areny, kde si vyzkoušel, jak na znamení dokáží udělat pořádný rámus. Za odměnu hodil nadšeným dětem trička.

Každý si přijde na své. Zámořští pořadatelé budou chtít svojí show prodat Praze v co největší míře!

Flyers trénovali před zaplněnou halou. Je čas na skutečné zápasy o skutečné body, říká kouč Alain Vigneault

Češi na ledě rozezní tribuny

V zámoří dokáže především americké fanoušky dostat do varu už jen úvodní zaznění státní hymny. Oni ji nezpívají, přímo z ní blázní. Něčeho podobného se v Praze asi nedočkáme. Jakmile ale na otevřeném tréninku přítomné publikum zaregistrovalo českou hvězdu Philadelphie Jakuba Voráčka či debutanta v NHL Dominika Kubalíka, začalo okamžitě jásat. Kapitán národního týmu si dokonce vyslechl skandování svého jména.

„Něco takového jsem již zažil při prvním tréninku v Chicagu, kdy přišla vyprodaná hala. Byl to ale spíš zápas, hráli jsme proti sobě. Trénink v Praze se mi líbil. Moc jsem si to užil. Člověk kolikrát vnímal spíš publikum než věci, které dělal na ledě. Přišlo spoustu dětí, věřím, že i pro ně to bylo fajn,“ řekl Kubalík po otevřeném tréninku.

Není pochyb o tom, že na krajánky hrající speciální zápas před domácími fanoušky bude vyvíjena obzvlášť velká pozornost. České publikum se ale jistě neobejde bez technických parád. Během tréninku jich hráči několik předvedli a okamžitě sklidili z tribun hlasité „Wau!“. Bude zajímavé sledovat, ke kterému týmu se přikloní více fanoušků, ticho však nehrozí, pokud i na ledě proběhne parádní show.

„Jsem hodně zvědavý, jak to vůbec bude. Doufám, že fanoušci budou hlavně fandit nám, ale myslím, že atmosféra bude skvělá. Věřím, že utkání bude kvalitní a dotáhneme to do vítězného koncem,“ prozradil útočník Chicaga David Kämpf po tréninku na tiskové konferenci.

Vítěz pražské bitvy? Svižněji vypadá Chicago

O kvalitu na ledě hodnou NHL nebude nouze, gólových hodů se však diváci nejspíš nedočkají. Před vzájemných duelem se Philadelphia i Chicago střelecky trápily. Blackhawks v rámci Global series vyválčili výhru 3:1 s Berlínem (třetí branku dával až do prázdné David Kämpf), Flyers proti švýcarskému Lausanne dokonce prohráli 3:4 a to jako první tým NHL po osmi letech.

Na trénincích v Praze vypadali o něco akčněji hráči s indiánem na hrudi. Hodně dbali na kombinaci v útočném pásmu a hru pět na pět. V nájezdové minisoutěži dokonce porazili Philadelphii 4:3. "Věřím, že vyhrajeme my," řekl Kubalík s odhodláním do mikrofonu před všemi diváky. Rodáka z Plzně čeká v O2 areně velká premiéra v NHL.

