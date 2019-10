Co přinesla NHL v Praze? Nejlepší show! Dorazí za rok Pastrňák? | iSport.cz

Pohled na zaplněnou O2 arenu během zápasu NHL • FOTO: Barbora Reichová / Sport Byla to zatím nejpovedenější show, kterou v Česku zámořská NHL nachystala. Před rekordní návštěvou v O 2 areně (17 463) vyhrála v pátek Philadelphia, která 4:3 přetlačila Chicago. Možná symbolicky, aby dvěma body obdarovala Jakuba Voráčka, hlavní hvězdu. Co zápas přinesl? A co to znamená pro budoucnost? Sport hledá odpovědi.

Na řadě je Boston s „Pastou“ David Pastrňák v Praze? To by bylo něco! • Foto AP Photo/Winslow Townson To hlavní na začátek. Co bude dál? Podle zdrojů Sportu je v současné době už téměř jisté, že se NHL v Praze objeví hned v příští sezoně. A opět to bude lákavé menu. Jestli tentokrát fanoušci mohli hltat um i velké srdce Jakuba Voráčka, duše národního týmu, za rok to může být vůbec ten nejlepší český hráč v NHL. David Pastrňák, lídr Bostonu. „Kdybych si mohl zahrát v Praze, to by bylo něco! Kdo by nechtěl?“ řekl k tomu už během léta. Oficiálně to nikdo nepotvrdí, NHL to zveřejní až později. Do té doby žádné spekulace nebude komentovat. A s kým to bude? Padají kluby jako Washington, San Jose nebo Nashville. Ale Bruins se zdají být jistota. Dává to logiku. Vedle „Pasty“ v klubu působí i David Krejčí a slovenská ikona Zdeno Chára. Těšit se můžete už teď.

Češi potvrdili: hokejový národ Větší radost z pražského utkání v O2 areně museli mít fanoušci Flyers • Foto Barbora Reichová / Sport Slušně zaplněná byla aréna už na otevřený trénink obou týmů. Podle odhadů dorazilo více než osm tisíc fanoušků. „To jsme ani nečekali. Byl to skvělý zážitek,“ reagoval za všechny Claude Giroux, kapitán Flyers. Atmosféra během samotného utkání pulsovala, lidé se bavili. Objevila se na závěr i mexická vlna. I když v hledišti byli i zámořští příznivci, základ tvořili ti čeští. A ukázali, jak dovedou být vášniví. „Hokej tady lidi prostě žerou,“ řekl Jakub Voráček, hlavní ambasador celé akce. Obdivně o Praze mluvili i další hráči. A neznělo to jenom jako fráze. „Na začátku mi z toho běhal mráz po zádech. Moc jsem si to užil,“ hlásil útočník Chicaga Dominik Kubalík, jenž si odbyl emotivní premiéru v NHL. Sice to byla porážka, ale i tak to byl životní zážitek.

Rozhodl další „český“ prvek Travis Konecny a Slater Koekkoek hráli v zápase důležitou roli • Foto ČTK Po ledě kroužili tři čeští hráči. Jakub Voráček, Dominik Kubalík a David Kämpf. Právě oni slyšeli největší aplaus. Na konci objížděli kolečka, lidé jim tleskali. Ale byl to někdo jiný, kdo partii rozsekl. Ovšem pozor. Hokejová nebesa seslala další český prvek. Dvěma trefami rozhodl kanadský útočník Travis Konecny, kterého učil dědeček česky. „Mám příbuzné, kteří v Česku žili,“ vysvětloval Konecny v kabině novinářům a názorně to ukázal. Celkem s přehledem vyslovil: „Jak se máš?“ Také on si pochvaloval atmosféru. „Fanoušci byli super. I v NHL jsou místa, kde je to podobné, ale tohle bylo speciální, když jsme slyšeli, jak lidi fandí Jakeovi,“ řekl Konecny. A ještě jeden „český“ prvek. Vlastní gól v dresu Blackhawks si dal Slater Koekkoek, obránce Chicaga. S číslem 68…

Výhra pro Jakea a charita Jakub Voráček se po vítězství v pražské bitvě NHL loučí s českými fanoušky • Foto Barbora Reichová / Sport Nebyla to jen slova ze slušnosti. Když hráči Flyers mluvili o tom, jak si zápas užili, sami od sebe říkali: Jsme rádi hlavně kvůli Jakeovi! „Bylo vidět, jak ho tady fanoušci milují. Je tady opravdu velká hvězda. Tohle vítězství je pro něj,“ řekl za všechny gólman Carter Hart. Voráček si slov svých spoluhráčů vážil. „Těší mě to. Vědí, jak mluvím o Česku, o Praze,“ reagoval ryšavý tahoun Flyers. Ten se snažil celou akci spojit i s charitou, což se mu povedlo. Díky tomu si získal další sympatie. Na zápas i na trénink pozval pacienty s roztroušenou sklerózou, kterým pomáhá prostřednictvím svojí nadace. Zapojila se i přímo NHL, nadaci věnovala 25 tisíc dolarů, v přepočtu asi 600 tisíc korun. „Jake je skvělý ambasador hokeje v Česku,“ uvedl Bill Daly, zástupce komisaře NHL.