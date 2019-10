Zoufalé San Jose. Mrzí mě, že fanoušci za tohle utrácí peníze, říká kapitán | iSport.cz

Kalifornský tým přes léto nijak výrazně neposiloval, ani se nezdálo, že by extrémně oslabil. Jistě, přišel o dlouholetého kapitána Joe Pavelskiho, který odešel do Dallasu, ale jinak nezaznamenal výrazné ztráty. Jenže zdání někdy klame, a to, že klub odeslal pryč obránce Justina Brauna a nechal odejít Gustava Nyquista či Joakima Ryana na něj má možná trochu větší dopad.

Úvodní dvě bitvy ročníku 2019/20 rychle ukázaly, že u Sharks zatím není všechno v nejlepším pořádku. Vegas spláchlo svého rivala v dvojutkání v celkovém poměru 9:2 na góly a nezaskvěl se zrovna ani brankář Martin Jones, který pustil pár slabších branek a už ve druhém zápase se po čtyřiceti minutách nechal vystřídat.

Jenže ani náhradník Dell ho úspěšně nezastoupil, proti Anaheimu se nechal už ve 4. minutě školácky za vlastní brankou obrat od Ondřeje Kašeho a obránce Michael Del Zotto obratem mířil do prázdné klece. Tahle trefa nakonec nasměrovala Ducks k výhře.

„To se občas stává,“ mrzela Della jeho minela.

Házet ale porážku na gólmana v tomto případě není správné. San Jose má pořádně nadupaný útok, a ten by měl zasahovat mnohem častěji, než jen jednou v zápase. Kevin Labanc, Timo Meier, Erik Karlsson, Brent Burns, Joe Thornton či Tomáš Hertl zatím nedokázali skórovat, polovina z nich nemá ani bod.

VIDEO: Sestřih utkání Anaheim - San Jose

Hertl se navíc ve 39. minutě vyskytl u gólu na 3:1. Útočník Adam Henrique ho ve středním pásmu obral o puk a celkem v klidu si dojel až před Della, kterého bekhendem překonal.

„Celá akce vyplynula z tlaku, který jsme měli,“ řekl úspěšný střelec pro NHL.com. „Přehrávali jsme je, dostávali se do šancí a před tímhle gólem se nám navíc povedlo vystřídat a měli jsme na ledě čerstvé síly,“ dodal.

Anaheim, od kterého se toho v příštích měsících tolik nečeká, tak poprvé po třech letech dokázal vyhrát první dva domácí zápasy v sezoně. V obou případech výrazně pomohl John Gibson, který tentokrát zastavil 35 střel. A činil se i během čtyř oslabení.

„Mrzí mě, že naši fanoušci za tohle utrácí peníze a svůj čas,“ řekl nový kapitán mužstva Logan Couture, který byl jediným úspěšným střelcem včerejšího zápasu a určitě ho trápí také bilance 0-14, kterou má jeho mužstvo v tomto ročníku v přesilových hrách.

„Teď musíme hlavně makat. Není snadné v NHL vítězit, když nemakáte a k tomu nedáváte góly. Každý soupeř je tady totiž dobrý. Ten, kdo se snaží víc, ten vyhrává a v našich třech zápasech se pokaždé snažil víc ten druhý tým,“ štve Coutureho.

Další utkání hraje San Jose v úterý v Nashvillu, který v sobotu překvapivě padl 3:5 s Detroitem.