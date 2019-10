NHL ohromila zázračná lapačka, bavil i vtípek: Lindsey si mohla vybrat líp! | iSport.cz

NHL každým rokem chrlí do světa mnoho a mnoho zajímavých nováčků, ze kterých se často už během prvních měsíců pomalu stávají hvězdy. Jedním z nich byl před rokem také Gritty, jasně, nemůžete ho dát kategorie vedle Eliase Petterssona nebo Rasmuse Dahlina, ale poté, co byl v září 2018 představen, byl maskot okamžitě v centru dění.

Jeho divoké a rozvrkočené vystupování, koulející se oči a třeba i lehká podobnost s Jakubem Voráčkem z něj dělají miláčka tribun. Tím byl i v Praze, kde hladce ve většině diváckých soubojů smáznul Tommyho Hawka, tedy maskota Chicaga.

Umí navíc být i pěkně drzý, o čemž se přesvědčil při středečním rozbruslení hvězdný obránce P.K.Subban, snoubenec bývalé lyžařské hvězdy Lindsey Vonnové. Stoupl si k mantinelu a přidržel transparent s nápisem "Lindsey by na tom mohla být líp," ze kterého šipky směřovaly k jemu samotnému.

A Gritty zůstal v náladě i po závěrečném hvizdu. Hodně to bylo díky brankáři Carteru Hartovi, který se ve věku 21 let a 57 dní stal nejmladším brankářem klubové historie, jenž udržel čisté konto a přeskočil tak Dominica Roussela, který rekord držel od února 1992.

„Každý milník je samozřejmě super,“ mlaskal si po zápase gólman, který je označován za budoucnost mužstva. „Mě ale těší hlavně to, jak důrazně jsme se předvedli v našem úvodním domácím zápase. Fanouškům jsme dali rozhodně nějaký ten důvod k radosti,“ řekl pro NHL.com.

Bodově tým táhli Ivan Provorov a Travis Konecny, kteří zapsali branku a nahrávku, ale do kapsy je strčil právě Hart. Ten byl ve 38. minutě autorem nejhezčího momentu zápasu. Flyers vedli 1:0 a hráli ve dvojnásobném oslabení a přišla souhra jedniček draftu.

Jack Hughes poslal puk z levého kruhu na pravý, kde stál nejužitečnější hráč sezony 2017/18 Taylor Hall, který poklekl na levé koleno a pálil z první. Jenže Hart neskutečně vytasil lapačku, z té mu sice puk vypadl, ale i tak šlo o famózní zákrok.

„Téměř jsem tu nahrávku neviděl, a pak jsem až zahlédl Halla jak napřahuje a pálí. Rychle jsem se přesunul na druhou stranu a moje ruka vystřelila. Naštěstí mě to trefilo,“ popisoval zákrok hrdina zápasu.

Hlavně díky němu si vysloužil velké pozápasové ovace od svých spoluhráčů v šatně, kteří považovali ubráněné oslabení 5 na 3 za klíčový moment zápasu. „A k tomu tenhle zákrok, který utkání definitivně přelomil na naši stranu,“ řekl útočník Sean Couturier.

Jeho slova Flyers potvrdili hned poté, co vyběhli z šatny na třetí část hry. Ve 41. minutě totiž vstřelili dvě branky a zápas byl rozhodnutý.

„Liga je strašně vyrovnaná a každý je dobrý, navíc často rozhodují speciální formace,“ připomněl dvě branky Flyers v přesilovce a nula úspěšných zásahů v početní výhodě na straně jeho mužstva. „Musíme být lepší.“

A mimochodem, ve středu byl ve Wells Fargo Center poprvé k dispozici pokoj, kde si fanoušci mohli vybít svůj vztek.

