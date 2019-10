Francouz jako ve snu, zkazil i party oslavence: Nikdy na to nezapomenu! | iSport.cz

Mistr extraligy s Litvínovem (2015) se stal po čtrnácti letech prvním gólmanem Colorada, který ve svém prvním startu v NHL od první minuty vychytal výhru. Stejně úspěšný byl 7. prosince 2005 Vitaly Kolesnik.

"Tohle je noc, na kterou nikdy nezapomenu," rozplýval se Francouz ještě na ledové ploše Pepsi Center, kde byl coby první muž utkání respondován. A tleskalo mu přes 18 tisíc lidí, kteří po utkání vydrželi na svých sedačkách.

"O této chvíli jsem snil celý život, snažil jsem se užít každou vteřinu, co jsem byl v brankovišti. A moc mě těší, že se mi celkem dařilo a dokázali jsme utkání dovést do vítězného konce. Je to jako sen," liboval si v rozhovoru pro klubovou televizi 29letý rodák z Plzně, který dva starty v NHL stihnul už v uplynulé sezoně.

"Myslel jsem na to od rána, chtěl jsem to vytěsnit z hlavy, ale nešlo to. Ale čekal jsem, že budu víc nervózní, když se puk dotknul poprvé ledu, už jsem měl svou flow a snažil jsem se soustředit na utkání."

Novináře za českou reprezentační jedničkou nasměroval hvězdný útočník Gabriel Landeskog. "Jděte za ním, mě se na nic neptejte. On právě vychytal svou první výhru v soutěži, počkejte, až si sundá výstroj a je váš," smál se kapitán Laviny a autor 75 bodů v loňské sezoně.

Francouz debutoval v NHL před Vánoci (shodou okolností proti Arizoně), a pustil za půl hodinku hry jeden gól z 22 střel. Proti San Jose také šel do hry až v jejím průběhu a inkasoval jednou. Teď zvládl kompletní porci 63 minut a 29 vteřin. Utkání rozhodl ve čtvrté minutě prodloužení André Burakovsky.

"Předvedl několik velmi důležitých zákroků. Tohle jsme od něho potřebovali. Jsme šťastní i za něho, že první zápas takhle zvládl. Odchytal dobrý zápas," řekl Burakovsky o Francouzovi.

Musím poděkovat klukům

Díky čtyřem výhrám jsou Avalanche se ziskem osmi bodů čtvrtým nejlepším klubem NHL za Edmontonem, Carolinou a Buffalem. "Hrajeme bezvadně, už preseason vypadala dobře, ale být zatím neporažený je velký bonus, to jsme nečekali," přiznal hlavní trenér Jared Bednar.

Francouz v průběhu utkání vyřešil spoustu těžkých situací, klíčovým zákrokem zastavil i šanci Phila Kessela, který proti Avalanche bruslil své jubilejní 1000. utkání v NHL a hlavně 778. v řadě! Na tisícovku duelů dosáhl americký forvard jako 335. v historii NHL a jako 21. ze stále ještě aktivních hráčů.

"Je tady skvělá parta, viděli jste to sami, kluci se mi snažili maximálně pomoci. Zablokovali spousty střel a celkově hráli v defenzivě skvěle a maximálně zodpovědně, můžu jim jen poděkovat," ocenil své parťáky 182 centimetrů vysoký brankář, kterému posun na pozici dvojky umožnil odchod Semjona Varlamovo do Islanders.

Jedničkou týmu je Němec Philipp Grubauer. Ale kdo ví, jak to bude v sezoně dál...

"Pozice dvojky je nejvíc nesobecká role v týmu. Takže když mohl nastoupit, všichni kluci mu drželi palce. Náš tým chce, aby oba brankáři byli úspěšní. Pavel je pro nás zatím pořád trochu neznámá, loňskou sezonu strávil v AHL, musí si získat důvěru a přesvědčit nás o svých schopnostech. Dnes nám vyhrál zápas, byl výborný," zakončil povídání Bednar.

