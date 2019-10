Král je mrtev?! Quick - nejhorší v NHL a klub trpí. Ponižující, nechápe hvězda | iSport.cz

Čísla hovoří s děsivou dikcí. Dvě odchytaná utkání, čtrnáct obdržených branek a úspěšnost zákroků 75%. Každá čtvrtá střela na jeho branku končí zatřepotáním puku v síti!

V obou klíčových brankářských statistikách je 33letý Američan suverénně nejhorší z 53 gólmanů, kteří se zatím v sezoně 2019/20 představili. I druhý odspodu Mackenzie Blackwood z New Jersey má o "parník" lepší numera (82.1%, 4.91). Quickův náhradník a o šest let mladší krajan Jack Campbell si vede lépe (89.7%, 2.96), ale organizace z města andělů, kterou vždycky zdobila skvělá defenziva, potřebuje větší pomoc!

I proto zatím Kings ve třech utkáních pobrali jediné vítězství a se 17 inkasovanými góly mají pátou nejpropustnější obranu v soutěži. Padli 5:6 s Edmontonem, v prodloužení utavili 4:3 Calgary (chytal Campbell), aby naposledy ve čtvrtek dostali rychtu 2:8 od Vancouveru. Malou útěchou jim může být jen fakt, že se zatím v nové sezoně nepředstavili na domácím ledu, jeli trip po západní Kanadě.

Letošní bilance Jonathana Quicka? Dvě odchytaná utkání, čtrnáct obdržených branek a úspěšnost zákroků 75%. • Foto Profimedia.cz

Kde je problém? Quick s novináři od začátku ročníku nemluví, Los Angeles drží držitele Jennings Trophy (2x) a Hart Trophy (1x) mimo mediální zájem. Svých starostí má očividně dost. A tak žurnalisté pranýřovali trenéra a hvězdného zadáka Drew Doughtyho.

"Abych byl upřímný, nejsem spokojen ani s jedním utkáním, které jsme zatím letos odehráli. Hra v obranném pásmu se nám úplně rozpadla, něco si v kabině říkáme, a když vyjedeme na led, jsem svědkem úplného opaku. Je mi z toho smutno, máme před sebou očividně dlouho cestu," posteskl si trenér Kings Todd McLellan.

Více gólů než Kings inkasovali jen maskovaní muži Montrealu (18), Toronta a New Jersey (oba 20) a San Jose (21). Narozdíl od Los Angeles ale mají všechny vypsané organizace odehráno čtyři a více duelů.

Pořádný doušek z kalichu hořkosti a zmaru si Quick lokl proti Canucks, kdy zastavil 17 střel a osm prošlo za jeho záda. "Otřesný zážitek, naprosto nás ponížili. Ve vší úctě Vancouver nemá tým na to, aby nás zničil 8:2, o tom se naprosto nemusíme bavit. Je mi moc líto Jonathana, má to těžké, vůbec mu nepomáháme, jak říkám, je to ponižující," neschovával se za běžné fráze Doughty.

VIDEO: Podívejte se, jak Vancouver zničil osmi góly LA

"Někteří hráči, na které jsme sázeli a věřili jim, musí začít hrát lépe. A tím myslím i naše největší hvězdy. Prostě buď se zlepší a dokážou, že stále mají na NHL, nebo je nahradíme někým jiným, je to prosté," řekl McLellan.

Quickova ztráta fazony jde ruku v ruce s úpadkem Los Angeles. Vítězové Stanley Cupu z let 2012 a 2014 živoří. V ročníku 2014/15 neprošli do play off, o rok později vypadli v prvním kole se Sharks (1:4 na utkání), aby se následující sezonu dívali na boje o Stanley Cup zase jen v televizi.

V ročníku 2017/18 dostali v první rundě šišku 0:4 od nováčků a pozdějších finalistů z Vegas a vloni z nich zisk 72 bodů učinil druhé nejhorší mužstvo NHL za Ottawou. Quick, který bere luxusních 5.8 milionu dolarů za rok (smlouvu má do sezony 2022/23) se v děsivé sezoně poprvé v kariéře nedostal nad 90% hranici úspěšnosti zákroků a v průměru inkasoval více než tři kusy na střetnutí.

Co bude dál? Na farmě v Ontariu je připraven talentovaný 24letý Američan Cal Petersen, který vloni NHL okusil v jedenácti utkáních a vedl si znamenitě (2.60, 92.4%).

Další utkání hrají Kings v noci ze soboty na neděli doma s Nashvillem, čímž začnou sérii pěti domácích střetnutí během osmi dnů. Kdo bude chytat? "Nevím, opravdu nevím. Podíváme se na to s ostatními trenéry a rozhodneme. Jonathan je součástí týmu, neházíme vinu jen na něj. Ale musí podávat jiné výkony, to je očividné," řekl v pátek pro LA Times šéf střídačky Los Angeles McLellan.