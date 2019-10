P.K. Subban, víc než hokejista. Renesanční bek má změnit Devils | iSport.cz

Byl to jeden z přestupů léta. V obránci už jednou oceněném Norris Trophy získali Devils novou, stabilizující sílu do neučesané defenzivy. Tak to bylo podáváno. Než P. K. Subban přišel do New Jersey, věděl o svém novém působišti asi tolik, že tam už párkrát hrál a že je to oblast plná zeleně. Zato o něm se toho vědělo dost. Po měsíci nové sezony už zajisté leccos poznal, on sám však zůstává trochu záhadou.