Hronek se rval s Marchandem. Brankář hrdina opařil Pastrňáka: Těší mě to! | iSport.cz

Před vzájemnou bitvou dělilo Boston a Detroit propastných 15 bodů. Papírové předpoklady ale v noci z pátku na sobotu v Little Caesars Areně pohořely. Detroit, který v předchozích 13 duelech získal jen tři body, vyhrál nad třetím nejlepším týmem NHL 4:2. A velebil několik hrdinů: dvougólovou posilu ze St. Louis Robby Fabriho, odvážného bitkaře Filipa Hronka a hlavně brankáře Jonathana Berniera, který prožil nezapomenutelný večer!

Kanadský gólman zastavil 26 střel Bostonu včetně naprosté tutovky Davida Pastrňáka. Nejproduktivnější hráč NHL 67 vteřin před koncem druhé třetiny mohl vyrovnat na 3:3, ale Bernier bleskově máchl lapačkou a puk v ní dokázal zkrotit!

Autor 15 gólů v sezoně po promarněné šanci zůstal stát jako opařený, pak na tváři vyloudil úšklebek plný obdivu. Tohle byl "monster save", jak říkají v Americe. "Puk prošel mezi bruslemi dvou hráčů. Viděl jsem, že se tam nedokážu dostat, tak jsem jen zkusil zakrýt co nejvíce místa. A najednou jsem měl puk v rukavici, bylo to dost o štěstí, ale těší mě to hodně," popsal klíčovou situaci Bernier, který utkání odchytal ve fialové masce na podporu boje proti rakovině.

"Víc než nás ten skvělý zákrok ovlivnil našeho soupeře. Místo toho, aby šli do kabiny s remízovým stavem, viděli, že jejich brankář chytá úžasně, předvádí výborné zákroky a je schopný to zavřít. To se také stalo, ve třetí třetině jsme neskórovali," posteskl si kouč Bruins Bruce Cassidy.

Nejblíže ke srovnání stavu měl znovu Pastrňák, ve 46. minutě ale trefil jen tyčku. Těšit českého snajpra (v letošní sezoně 15+16) mohla alespoň asistence na gól Torey Kruga, díky které bodoval ve čtrnáctém utkání v řadě.

"Měli jsme sérii čtyř porážek, nedaří se nám. Proto jsem strašně rád, že jsme to dnes dokázali prolomit a já na tom měl svůj podíl," těšilo Berniera, který v utkání navíc zapsal na brankáře nevídané dvě asistence.

"Po utkání v kabině mi někdo říkal, že už mám na svém kontě za kariéru v NHL sedm přihrávek, to jsem opravdu nevěděl. Řeším jiné statistiky, než je sbírání bodů, asi mi rozumíte," smál se 31letý rodák z kanadského Lavalu, který se stal prvním brankářem Red Wings od éry od Jima Rutherforda (18. února 1979 při výhře 6:2 nad Pittsburghem měl Rutherford taky dvě asistence), který prožil takto bodově úspěšný večer.

Zatím posledním gólmanem, který v NHL na dvě asistence dosáhl, byl Bernierův noční rival Tuukka Rask. Povedlo se mu to v roce 17. října 2016 proti Winnipegu (4:1).

Úžasná chemie z juniorky

První hvězdou zápasu byl autor dvou přesných zásahů Robby Fabri, který se do Detroitu stěhoval ve středu ze St. Louis výměnou za Jacoba de la Rose. "Skvělý večer, myslím, že mi to hodně pomůže v aklimatizaci a sebedůvěře. Přijít a hned takhle pomoci klukům k výhře je skvělé," liboval si po utkání poslední vítěz Stanley Cupu, který obě přesilovkové trefy zaznamenal díky asistencím Tylera Bertuzziho.

Fabbri a Bertuzzi spolu tři roky působili v juniorském týmu Guelph v OHL. "Bylo úžasné si zase zahrát spolu, už v juniorce to býval famózní střelec, jsem rád, že stará chemie mezi námi působila. Jeho příchod je pro nás výbornou vzpruhou, je úřadujícím šampionem Stanley Cupu, umí vítězit, to potřebujeme," řekl Bertuzzi.

Kromě šesti branek vidělo bezmála 20 tisíc fanoušků v Little Caesars Areně i bitku, kterou předvedl Filip Hronek a známý provokatér Brad Marchand.

Českému obránci ve službách Detroitu se nelíbilo, jak ho za brankou Marchand atakoval a vyzval ho k bitce. Moc ran nepadlo a souboj ukončil Marchand tím, že zápasnickým chvatem povalil Hronka na led.

Jinak to ale nebyl pro Boston podařený zápas… „Nejsem spokojený, po sérii výher jsme prohráli druhé utkání v řadě, proti Montrealu (4:5) jsme ještě snesli nějaká měřítka, ale dnes večer ne. Chyběla nám vášeň a agresivita, takhle se nechceme prezentovat,“ uzavřel povídání trenér Bruins Cassidy.

