New Jersey přestřílelo Montreal, Zacha pomohl jednou asistencí | iSport.cz

Obránce New Jersey P.K. Subban se vrátil na led bývalého zaměstnavatele výhrou 6:4. • Reuters

Pavel Zacha přispěl přihrávkou v jediném utkání čtvrtečního programu NHL k výhře New Jersey 6:4 na ledě Montrealu. • Reuters

SOUHRN| Pavel Zacha přispěl přihrávkou v jediném utkání čtvrtečního programu NHL k výhře New Jersey 6:4 na ledě Montrealu. Vítězství Devils režíroval Blake Coleman, který vstřelil dvě branky a na další dvě přihrál.

Hráčům New Jersey vycházela v utkání přečíslení, po kterých vedli v první polovině utkání třikrát o gól. Z brejku dva jednoho otevřel skóre Coleman, ze stejné herní situace upravil Travis Zajac na 2:1. Zacha přihrál z vlastního pásma na útočnou modrou čáru do úniku Milesi Woodovi, který střelou mezi betony dostal Devils do vedení 3:2. Brněnský rodák má v této sezoně na kontě deset bodů (2+8).

Montreal sice v utkání i do třetice smazal jednobrankovou ztrátu, ale New Jersey pokaždé rychle odpovědělo. Vedení překlopil na stranu Devils z dorážky Jesper Boqvist a v závěru druhé třetiny ještě zachránil Price domácí od pátého gólu. Zkušený gólman v dalším přečíslení natáhl lapačku po puku, který mířil do odkryté branky.

Ve 49. minutě přesto z brejku zvýšil Damon Severson. Montreal vstřelil díky Artturimu Lehkonenovi už po šestnácti sekundách kontaktní gól a v zápase vyslali celkem 48 střel, ale MacKenzieho Blackwooda už ve zbytku utkání nepřekonali. Výhru zpečetil střelou do prázdné branky Coleman. Kromě něho se ještě zaskvěli třemi body Zajac (1+2) a Nikita Gusev (0+3).

VIDEO: Podívejte se na sestřih utkání Montrealu s New Jersey

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:41. Gallagher, 21:40. Kotkaniemi, 29:02. Armia, 48:37. Lehkonen Hosté: 07:19. Coleman, 08:17. Zajac, 23:16. Wood, 31:28. J. Boqvist, 48:21. Severson, 58:44. Coleman Sestavy Domácí: Price (Kinkaid) – S. Weber, Chiarot, Petry, Mete, Reilly, Kulak – Gallagher, Danault, Tatar – Suzuki, Domi, Lehkonen – Armia, Kotkaniemi, Cousins – Weal, N. Thompson, Hudon. Hosté: Blackwood (Domingue) – Severson, A. Greene, P. K. Subban, Vatanen, Tennyson, Butcher – Palmieri, Hischier, Hall – N. Gusev, Zajac, Coleman – Simmonds, J. Hughes, J. Boqvist – Bratt, Zacha, Wood. Rozhodčí Stadion Bell Centre, Montreal

Kanadské bodování NHL:

1. Draisaitl (Edmonton) 27 48 (16+32) 2. McDavid (Edmonton) 27 47 (18+29) 3. Marchand (Boston) 25 43 (18+25) 4. Pastrňák (Boston) 25 39 (23+16) 5. J. Carlson (Washington) 26 36 (8+28) 6. MacKinnon (Colorado) 24 35 (15+20) 7. Panarin (NY Rangers) 23 32 (12+20) 8. Eichel (Buffalo) 25 31 (14+17) 9. P. Kane (Chicago) 24 31 (12+19) 10. E. Petterson (Vancouver) 26 31 (11+20) 44. Hertl (San Jose) 22 21 (10+11) 51. Vrána (Washington) 26 20 (11+9) 111. Krejčí (Boston) 19 17 (4+13) 121. Nečas (Carolina) 25 16 (6+10) Voráček (Philadelphia) 25 16 (6+10) 135. Palát (Tampa Bay) 22 15 (8+7) 179. Hronek (Detroit) 25 13 (5+8) 197. Faksa (Dallas) 26 12 (6+6)

Střelci:

1. Pastrňák 23 branek, 2. Marchand (oba Boston), McDavid (Edmonton) oba 18, 4. Matthews (Toronto), Ovečkin (Washington), Draisaitl (Edmonton) všichni 16, 7. MacKinnon (Colorado) 15, 8. Eichel (Buffalo), Guentzel (Pittsburgh), Neal (Edmonton) všichni 14, ...21. Vrána (Washington) 11, 30. Hertl (San Jose) 10, 66. Palát (Tampa Bay) 8, 92. Chytil (NY Rangers) 7.