Hamrlík zažil v NHL peklo: Kouč řval, že jsem zasr*** komouš, pomohl Klíma | iSport.cz

(zleva) Roman Hamrlík, Pavel Patera a Petr Svoboda se radují z gólu do sítě Kazachů • Profimedia.cz

Roman Hamrlík to v NHL také neměl lehké • Barbora Reichová (Sport)

Nedávný konec koučů Mikea Babcocka a Billa Peterse vzbudil poprask v celé NHL. Jejich údajně až neuvěřitelně hrubé chování pobouřilo nejednu legendu soutěže. Servítky si nebral ani bývalý vynikající bek Roman Hamrlík. Jednička draftu 1992 nemohla uvěřit, že kopání či urážení hráčů je v nejlepší hokejové lize světa ještě vůbec možné. „Odhaluje to ponižující a hulvátské chování některých trenérů,“ řekl v komentáři pro iSport Premium olympijský šampion z Nagana, který si sám prošel peklem.

Hokejové #MeToo valící se v současnosti jako lavina NHL neponechalo Hamrlíka chladným. Rodák ze Zlína, který v zámoří odehrál jednadvacet sezon, se rozhodl svěřit s opravdu nepříjemnými zážitky na počátku hvězdné kariéry. Prý nebyly tak růžové, jak si odchovanec Ševců v mládí představoval. „Kdoví, jak by to všechno dopadlo nebýt mého táty a Petra Klímy, který po mé první sezoně přišel do Tampy, kde jsem začínal,“ začal Hamrlík se svým příběhem.

„První dva roky byly brutální, prožíval jsem peklo.