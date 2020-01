Odmítl hattrick, útočí na NEJ nováčka. Proč si Kubalíka trenér tak váží? | iSport.cz

"Ani nemůžu uvěřit tomu, jak se to vyvíjí. Je to skvělé," prohlásil Kubalík, který se v sobotu zasloužil dvěma góly o výhru 4:2 nad Anaheimem.

Český útočník mohl v závěru zkompletovat i premiérový hattrick, ale minul při power play prázdnou branku. "Znervózněl jsem, začal jsem se klepat. Potom už jsem chtěl raději přihrávat, ztratil jsem sebevědomí. Nevěřil jsem si na to," uvedl s úsměvem.

Kubalík nastupuje v poslední době převážně v prvním útoku s Patrickem Kanem a Jonathanem Toewsem. "Pro mě je úžasné, že můžu hrát s takovými hráči. Užívám si to s nimi. Snažím se dělat svou práci a všechny věci, které nám přinášejí úspěch. Myslím, že se nám to daří. Jako lajna hrajeme dobře, hodně času trávíme v útočném pásmu a dost střílíme," řekl.

"The biggest part is that we're playing pretty well as a line."



