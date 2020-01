Rittich začaroval Toronto a vtipkoval. Nejlepší zákrok? Zeptejte se třísla | iSport.cz

Sedmadvacetiletý Rittich se o pozvánce mezi hokejovou elitu dozvěděl ve středu. Přišla poté, co se ukázalo, že zranění Darcyho Kuempera z Arizony je tak vážné, že ho zkrátka do exhibiční akce nepustí. Přitom než Flames přijeli na led Toronta vychytal Rittich jedinou výhru ze čtyř zápasů, jenže nominace mezi nejlepší ho evidentně dost motivovala.

Maple Leafs jsou poslední dobou v celkem slušné formě, minimálně v té střelecké. Jedenadvacet branek v pěti posledních zápasech mluví za všechno. Rittich ale na tohle nedbal. Lapil například devět ran (a následně i nájezd) Austona Matthewse, čtyři střelecké pokusy Kasperiho Kapanena a Travise Dermotta či tři rány Johna Tavarese, Tysona Barrieho a Williama Nylandera.

„Dneska byl naším nejlepším hráčem. Jednoznačně. Za to, jak chytal, jsme ho chtěli samozřejmě odměnit,“ řekl pro Calgary Herald útočník Matthew Tkachuk, jenž celý zápas rozhodl v nájezdech a stal se tak třetí hvězdou zápasu.

Holl sets up Kapanen who can't beat Rittich. #LeafsForever pic.twitter.com/c39EuV8gpq