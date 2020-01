Ottawa vyhrála venku po téměř dvou měsících, Rittich odpočíval | iSport.cz

Góly

Domácí: 13:42. S. Reinhart, 28:48. Eichel

Hosté: 03:59. Pageau, 24:52. Ennis, 48:43. Reilly, 57:54. Borowiecki, 59:54. N. Zajcev

Sestavy

Domácí: Ullmark (51. C. Hutton) – Montour, Dahlin, Ristolainen, Pilut, Jokiharju, McCabe (A) – S. Reinhart, Eichel (C), Girgensons – Frolík, Ma. Johansson (A), Skinner – Okposo, Lazar, Vesey – C. Miller, Jo. Larsson, Sheary.

Hosté: C. Anderson (M. Högberg) – Hainsey (A), Chabot, N. Zajcev, Borowiecki (A), DeMelo, Reilly – Co. Brown, Pageau (A), B. Tkachuk – Duclair, Tierney, Naměstnikov – Batherson, White, Ennis – Sabourin, Anisimov, Chlapík.

Rozhodčí

St. Pierre, Rank – Amell, Kovachik

Stadion

KeyBank Center, Buffalo

Návštěva

16 651 diváků