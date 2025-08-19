Sparta loví v Ajaxu, dotahuje příchod Nora. Ví, kdy má udeřit, říká insider
Na spadnutí je další změna ve středu zálohy. Fotbalová Sparta v současné době dotahuje příchod Siverta Mannsverka, třiadvacetiletého Nora, který patří Ajaxu Amsterdam. Letenští jednají o bezplatném ročním hostování, jehož součástí bude opce na trvalý přestup. Informoval o tom nizozemský deník Telegraaf.
Sivert Mannsverk za dvouleté působení v Ajaxu, kam přestoupil z norského Molde za 6 milionů eur, v přepočtu asi za 150 milionů korun, odehrál pouhých 18 soutěžních zápasů. V nich si připsal jedinou asistenci. Přitom údajně vydělával až 2,5 milionu eur ročně.
V minulé sezoně hostoval v Cardiffu, ve druhé anglické lize, který nevyužil opce na trvalý přestup. Mannsverk se řadí mezi nepovedené posily Ajaxu, a proto momentálně řeší další změnu v kariéře. Během středy už opustil tým.
Sparta má záložníka, jenž nastupuje na pozici číslo šest, získat na roční hostování s opcí. Jako první o tom informoval nizozemský deník Telegraaf. Pražané stejnou formou transferu získali v minulosti brankáře Petera Vindahla z německého Norimberku nebo ofenzivního hráče Veljka Birmančevič z francouzského Toulouse. Oba se stali později klíčovými hráči.
K oficiálnímu představení norského středopolaře by mohlo dojít podle Sportu pravděpodobně do středečního večera. „Mannsverk není až tak rychlý a pohyblivý,“ uvedl pro deník Sport a web iSport žurnalista Tim van Duijn z nizozemského magazínu Voetbal International. „Je velmi dobrý na balonu, má kvalitní přihrávky, řídí hru a je takticky velmi propracovaný. Moc dobře ví, kdy má udeřit, a kdy ne,“ pokračoval.
Sparta tak chystá další oživení středové formace. Oproti minulé sezoně opustil mužstvo albánský reprezentant Qazim Laci, který přestoupil do tureckého Rizesporu. Dřív se spekulovalo také o možném odchodu Kaana Kairinena nebo zájmu o Patrika Vydru.
Letenští na stejnou pozici získali dosud Dominika Hollého z Jablonce, jenž se zatím pohybuje na hraně kádru, Santiago Eneme z Liberce a stále víc prostoru dostává Magnus Kofod Andersen. Dánský středopolař přišel už před půl rokem z Benátek.
Nyní by Letenští měli získat další zajímavou akvizici ze zahraničí.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|2
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|6
Karviná
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|7
Liberec
|5
|2
|1
|2
|8:8
|7
|8
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|9
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|4
|13
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu