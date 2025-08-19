Případ zákroku na Sedláka zná finální verdikt. Hradecký Pláněk dostal dobrou zprávu
Ten večer to byl hodně nepříjemný pohled, až z něj mrazilo. A dlouhé dny se o tom vášnivě diskutovalo. Pardubický centr Lukáš Sedlák po zákroku hradeckého beka Martina Pláňka skončil na nosítkách a záchrankou byl převážen do pardubického špitálu. Nakonec platilo – štěstí v neštěstí – otřesený pardubický útočník opustil druhý den nemocnici a poté se i vrátil do play off. Obránce Mountfieldu však odešel se stopkou na osm utkání od disciplinárky. Její verdikt byl Odvolací komisí APK LH nyní zmírněn na pět utkání.
Generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček verdikt vítá, na jeho reakci je zároveň znát přetrvávající odmítání původního postihu. „Rozhodnutí odvolací komise jako poslední instance respektujeme, ale ani po snížení počtu zápasů, ve kterých Martin nemůže nastoupit, nesouhlasíme s celkovým trestem,“ vyjádřil se pro iSport.
Autor zákroku přesto dostává pozitivní zprávu, v nové extraligové sezoně měl původně chybět šest prvních kol, nakonec bude absentovat třikrát – shodou okolností proti Pardubicím, budějovickému Motoru a Kladnu. Dva duely už si Pláněk „odseděl“ během jarní vyřazovací fáze, kdy semifinálová sada mezi Pardubicemi a Hradcem skončila postupem Dynama 4:1 na zápasy.
Zmiňovaný incident se stal v úvodu třetího duelu, prvním na pardubickém ledě. Po střetu Pláňka se Sedlákem za brankou se lídr domácího týmu dostal do nepřirozené polohy, z výšky spadl nekontrolovaně na led, kde se ošklivě bouchl do hlavy. Podle očitých svědků, kteří k útočníkovi přispěchali jako první, byl chvíli v bezvědomí, nevěděl o sobě. Po několika minutách byl Sedlák přikurtován na nosítka a odvezen z plochy rovnou do sanitky.
Pláněk dostal od sudích Mejzlíka a Pražáka po přezkumu u videa trest pět minut a do konce utkání za podkopnutí, druhý den následovala stopka od disciplinární komise, navíc se srážkou 10 procent z měsíční odměny. Jednalo se o nejvyšší postih sezony 2024/25. Osm zápasů naostro.
„Šlo o úmyslně a vědomě vedený zákrok na protihráče, na kterého lze pohlížet jako na hráče v držení puku, jehož následkem došlo k nekontrolovanému a nebezpečnému pádu protihráče. Zákrok, který byl shledán bezohledným a bez respektu vedeným, proti němuž se měl Sedlák jen minimální šanci ubránit,“ zaznělo v odůvodnění dlouhé stopky.
„Jen“ otřesený a bouřlivé dohady
Šéf komise Viktor Ujčík rovněž připomněl další okolnost, a sice že Sedlák nedohrál a byl převezen do nemocnice, minoritní část postihu tvořila i disciplinárkou připomenutá Pláňkova recidiva, jež bývá brána v potaz dva roky zpětně. Čtyřiatřicetiletý Pláněk byl v ročníku 2024/25 potrestán už dříve za faul kolenem na libereckého útočníka Filipa Jansu, za bitku s brněnským Nicolasem Beaudinem pak dostal desetiprocentní srážku z klubového honoráře.
Každopádně záhy po vynesení Pláňkovy stopky v hokejovém prostředí vzkypěly emoce. Prvotní úlevu, že je Lukáš Sedlák v pořádku a „jen“ otřesený, vystřídaly bouřlivé dohady o výši postihu od Ujčíkova sboru.
Bylo znát, že v Hradci Králové jsou s reakcí disciplinárky v ostrém nesouhlasu, což se propsalo i do neobvyklého oficiálního prohlášení klubu. „Na nepřiměřené výši trestu má dle názoru klubu velký podíl také enormní mediální tlak spojený s celou událostí na disciplinární komisi, který je u některých médií téměř za hranou,“ sepsali v Hradci a de facto osočili dlouholetého šéfa DK Viktora Ujčíka a jeho kumpanii, že při udělování trestu podlehl nátlaku novinářů. Ten to záhy pro server iDnes razantně odmítl.
Olej do ohně rovněž přilila zpráva, že se Lukáš Sedlák hned druhý den po zákroku dostavil mezi spoluhráče do kabiny Dynama. Po deseti dnech od škaredě vyhlížející nehody nastoupil k prvnímu finálovému duelu proti Kometě.
Co mělo vliv na aktuální verdikt odvolací komise? Ta své vysvětlující stanovisko teprve chystá (pokud nějaké bude), každopádně z výsledku je patrné, že její členové pohlíží na incident odlišně než Ujčík a jeho kolegové. Na místě je zároveň zmínit lidský faktor: je zkrátka rozdíl určovat verdikt pár hodin po zákroku, kdy neznáte přesně aktuální zdravotní stav poškozeného, anebo se případem zabývat čtyři měsíce poté.
Odvolací komisi APK tvoří předseda Zbyněk Irgl a členové Miroslav Jebavý, Zdeněk Kutlák, Michal Sup, Václav Sýkora.
Přehled nejvyšších trestů pro hráče v extralize
15 utkání
- 1994: Zdeněk Okál (Zlín) za to, že ze střídačky píchl hokejkou čárového rozhodčího.
- 1995: Anatolij Najda (Slavia) za píchnutí hokejkou do zad čárového rozhodčího.
- 1999: Ladislav Blažek (Slavia) za napadení rozhodčího.
- 1999: Zdeněk Eichenmann (Kladno) za pokus o fyzické napadení čárového rozhodčího.
- 2001: Aleš Píša (Pardubice) za napadení sudího po utkání play off (později snížen na 8).
- 2005: Pavel Kubina (Vítkovice) za kritiku rozhodčího, kterého obvinil, že byl podplacený.
10 utkání
- 2024: Michal Houdek (Pardubice) za faul na plzeňského Tima Söderlunda.
8 utkání
- 2021: Bohumil Jank (Mountfield HK) za faul na kladenského Ondřeje Machalu (později snížen na 7).
- 2025: Martin Pláněk (Mountfield HK) za faul na pardubického Lukáše Sedláka (snížen na 5).