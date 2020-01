Hertl má po sezoně. Dal gól, pak slyšel drsnou diagnózu: Zase ta kolena | iSport.cz

V páté minutě středečního utkání vyzval obránce Erik Karlsson útočníka Tomáše Hertla ideálním pasem do akce, ten ještě stačil vystřelit na vancouverského gólmana Jacoba Markströma, ale pak zabrzdil u zadního mantinelu a obránce Christoph Tanev, který v předchozím souboji ztratil rovnováhu, ho v pádu přišpendlil na hrazení.

Jeden z lídrů San Jose zůstal chvíli ležet, pak odkulhal do kabiny. Na led už se nevrátil. Tedy vrátil, ale pouze při komerční pauze, aby zkusil, jestli mu zranění umožní bez problémů bruslit. Už to nešlo. Se zaťatými zuby se proto podruhé vrátil do šatny.

Klub nejprve neoznámil, o jak závažnou újmu se jedná. Až po dopoledním vyšetření přidal neradostnou diagnózu: český útočník má přetržené vazy v levémkoleni a sezona pro něj skončila… Tím pochopitelně padla i možnost, že by mohl posílit reprezentaci na mistrovství světa.

Jeho zranění znamená pro klub svým způsobem katastrofu. Nejenže Sharks na domácím stadionu ztratili důležitý zápas s divizním rivalem (2:5) a od postupu do play off je aktuálně dělí devět bodů, ale začíná se jim povážlivě nedostávat středních útočníků.

Ze hry už je od 7. ledna kapitán a první centr Logan Couture, jehož Hertl nahradil v elitní lajně i v Utkání hvězd, kde pěti góly v turnaji hraném v systému tří proti třem přispěl k vítězství týmu Pacifické divize. V NHL se mohl vykázat 35 body ve 47 zápasech a průměrným časem stráveným na ledě 18:49.

„Je to věc, kterou nechcete vidět,“ posteskl si obránce Erik Karlsson. „Tomáš hrál skvěle a je důležitou součástí našeho týmu. Zvláště od chvíle, kdy je Logan Couture mimo. Snad to není nic vážného.“

Bohužel pravdu neměl.

