Ďábelský propadák. Místo play off je New Jersey na dně. Vedení čistí tým | iSport.cz

„Jdu si pro Stanley Cup!“ Červnový výrok P.K. Subbana, hvězdné předsezonní akvizice New Jersey a vítěze Norrisovy trofeje pro nejlepšího zadáka NHL z roku 2013, působí optikou dnešních dnů až úsměvně. Devils jsou v tabulce NHL třetí od konce, méně než 44 bodů má jen Los Angeles a Detroit.

„Před zápasem jsem cítil dobře, pauza během Utkání hvězd mi prospěla, načerpal jsem energii. Já i celý tým. Ale takovéto duely bychom prostě měli zvládat,“ zamyslel se před novináři v kabině Zacha, který proti Nashvillu ukončil dvanáctizápasový gólový půst a prosadil se poprvé od 23. prosince, kdy skóroval při výhře New Jersey nad Chicagem 7:1.

Tři body vyrýžoval i 14. října proti Floridě (1+2) a celkově se zlepšil na 21 bodů v ročníku (5+16). Jeho dosavadním zámořským maximem je 25 bodů z loňské a předloňské sezony.

Zacha, který si s klubem z Newarku plácl nad novou tříletou smlouvou, která mu zajistí celkový příjem 6,75 milionu dolarů, až v září, vstřelil oba své góly v nestandardním počtu hráčů na ledě. Na konci páté minuty si v oslabení vyjel z rohu před gólmana Pekku Rinneho, trefil pravý horní roh branky a vyrovnal na 1:1. Podruhé se prosadil v 29. minutě v přesilové hře. Do konce utkání ještě přidal asistenci, na nájezdy ho ale nový kouč Alain Nasreddine neposlal a Devils padli 5:6.

VIDEO: Podívejte se na dva góly Pavla Zachy v sestřihu

Z vítězství se tak mohl radovat bývalý šéf střídačky Devils John Hynes, který vede Predators od 7. ledna. „Přišel jsem do dobrého týmu, který byl výborně trénovaný, proto nebyla potřeba nic měnit, pouze lehce upravovat. Jsem rád, že hráči posílili svou víru, statečnost a houževnatost,“ lebedil si Hynes, který po více než čtyřech letech skončil v New Jersey v prosinci.

„Poprvé v NHL jsem hrál proti svému bývalému kouči. Byla to výzva, ostatně jako každý jiný zápas, ale abych byl upřímný, bylo to trochu zvláštní,“ přiznal 22letý forvard, který byl vyhlášen první hvězdou utkání.

Pavel Zacha speaks after falling to Nashville tonight.



“I felt good before the game, just being ready with a couple days off to get our energy back. I think we had a good start, but we have to win these games.” pic.twitter.com/5FO0pQxVge — New Jersey Devils (@NJDevils) January 31, 2020

Ale úsměv byste na jeho tváři navzdory produktivnímu vystoupení nenašly. Volný pád kdysi slavné organizace, která za posledních sedm let proklouzla do play off jen jednou (v ročníku 2017/18 Devils vyletěli v prvním kole s Tampou 1:4) a v minulé sezoně nasbírala 72 bodů (horší byly jen Los Angeles a Ottawa), pokračuje.

Tým, který na papíře vypadal silný, očekávání nenaplnil. 182 inkasovaných branek je druhé nejvyšší číslo v lize, velký díl viny nesou brankáři. Šestimilionový Corey Schneider během sedmi startů od začátku nezapsal jediné vítězství a nad důvody tristních výkonů (4.65 průměr inkasovaných branek, 85.2% úspěšnost zákroků) může aktuálně rozjímat na farmě v Binghamptonu.

Dal chceme budovat úspěšný klub

Mackenzie Blackwood ani Louis Domingue zatím nevyšponovali procentuální úspěšnost zákroků přes 90%. Útok Devils je pak pátý nejhorší v soutěži. Proč? Jednička posledního draftu Jack Hughes si na seniorský hokej stále plně nezvykla, 42 startů v NHL přetavil americký supertalent v 17 bodů (6+11) a hraje s bilancí -13. Od posil Subbana (6+5, -16), Waynea Simmondse (5+14, -15) a Nikity Guseva (9+22, -14) se také čekal podstatně větší leadership ofenzivy.

Nejproduktivnějším hráčem týmu je s 33 body 28letý matador Kyle Palmieri. Fanoušky navíc dál drásá odchod Taylora Halla, který 17. prosince zamířil do Arizony, aby Devils za osmadvacetiletou hvězdu získali tři mladé hráče (bek Kevin Bahl, útočníci Nicholas Merkley a Nate Schnarr). Byl to totiž právě Hall, který 93 body došťouchal New Jerse v roce 2018 do play off...

„Nedaří se nám, ani zdaleka nenaplňujeme náš potenciál. Naším cílem je, abychom byli co nejdříve znovu konkurenceschopní. Máme spoustu zajímavých mladých hráčů, dost místa pod platovým stropem a zajímavé volby v draftu. Záleží tedy pouze na nás, jak s tím naložíme,“ nechal se v polovině ledna člen nejvyššího vedení klubu Josh Harris když sděloval médiím, že odvolal z funkce generálního manažera Ray Shera a povýšil na jeho pozici jeho asistenta Toma Fitzgeralda. S hokejovými operacemi navíc pomáhá i legenda Devils Martin Brodeaur.

„Dlouze jsme o tom přemýšleli, realita je ovšem taková, že jsme pod vedením Shera postoupili za pět let do play off pouze jednou. Nastal čas na změnu. Věříme, že tohle je ten správný čas, kdy k ní přistoupit. Naše cíle se nemění, navzdory špatným výsledkům chceme z New Jersey vybudovat úspěšný klub,“ slíbil Harris.

Letos už do play off ale zřejmě nepomůže New Jersey ani samotný Satan, na osmou příčku ve Východní konferenci, kterou okupuje Carolina, ztrácí Devils 32 kole před koncem základní části 17 bodů.