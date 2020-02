Pasta vs. Ovečkin. Kdo je v čem lepší a proč? Komentují Vrbata a Ludvig | iSport.cz

Alexandr Ovečkin oslavuje jeden ze svých třech gólů proti New Yorku Islanders • Reuters

Alexandr Ovečkin nastřílel proti New Yorku Islanders hattrick • Reuters

Alexandr Ovečkin je 10. nejlepším střelcem v historii NHL. Pomohl mu k tomu hattrick v utkání proti New Yorku Islanders • ČTK

Obránce Troy Stecher z Vancouveru se snaží co nejrychleji dostat puk od Davida Pastrňáka • Reuters / Bob DeChiara-USA TODAY Sports

Alexandr Ovečkin 40, David Pastrňák 38. A mezi nimi ještě torontský Auston Matthews, jenž se v noci na čtvrtek dvěma góly přiřítil zpět do hry. Dostihy o Maurice Richard Trophy se rozjely na plný kvalt, po týdnech českého panování dostaly nový rozměr. A může za to Ovečkinova show, mnoha experty nečekaná. „Pastoví bych nejlepšího střelce hrozně přál, ale upřímně, vidím to spíš na Ovieho," uvažuje nahlas Radim Vrbata, jeden z historicky nejschopnějších českých kanonýrů NHL.

V řadě nedávných prognóz se 34letému ostřelovači z Washingtonu určoval postupný pád. Když ročník 2016/17 uzavřel sbírkou 33 gólů, referovalo se o neslavném odcházení čarostřelce z absolutní špičky. Tomu napomáhaly i nelichotivé snímky, na nichž rodák z Moskvy horko těžko ukrýval kynoucí břich i šedivějící porost hlavy. Historek o pařmenovi Alexovi a jeho suitě kolovaly po scéně NHL mraky, leccos byla a je pravda, některé příběhy se vymkly kontrole. Ovšem rok na to zvedal nad hlavu Stanley Cup.

„Ovečkin v jistou dobu ztrácel respekt, k týmovému triumfu měl pořád dost daleko. V určitém bodu kariéry si řekl, že se musí změnit, začal hrát tvrdší hokej, víc do těla, strhával hráče kolem sebe. A stal se lídrem se vším všudy. Prošel transformací, kterou u něj málokdo čekal. Před deseti lety by tomu